Врач пояснила, для кого коронавирус наиболее опасен

Для кого коронавирус самый опасный / Reuters

Коронавирус запросто может спровоцировать осложнения и привести к смерти пациента не только у пожилых людей, а также когда декомпенсируются сопутствующие патологии у больных из группы риска.

Об этом главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала в интервью Главкому Медик отметила, что за 8 месяцев в их больнице лечение от COVID-19 прошли 4 600 пациентов, из которых умерли 123 человека, то есть на каждые 100 больных летальных случаев было 2,6.

"Мы начали принимать пациентов с марта - тогда только в инфекционное отделение, но потом поняли, что это отделение не справится с потоком, поэтому с апреля всю больницу полностью перепрофилировали", - рассказала она.

Как сообщила Мостепан, самому старшему пациенту, которого выписали из больницы, было 102 года.

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"А еще вылечили пациентов, которым было 95 и 92 года. Это такие хорошие достижения. Самому младшему было 19", - говорит главврач.

При этом Мостепан обратила внимание на определенную группу риска, когда осложнения от коронавируса могут вызвать самые сложные случаи.

"К сожалению, были и очень тяжелые случаи, когда декомпенсуються сопутствующие патологии. Это та самая группа риска, о которой все говорят: пациент имеет ожирение, сахарный диабет, больную щитовидную железу, СПИД (были и такие пациенты), либо на фоне онкологии, когда параллельно человек еще и принимает химиотерапию. Такие пациенты довольно сложно переносят коронавирус", - рассказала медик.

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