Врач пояснила, как восстановить организм после приема антибиотиков

Как восстановить организм после курса антибиотиков / УНИАН

Не секрет, что использование антибиотиков вызывает нарушение микрофлоры - и поэтому нужно тщательно взвесить все "за" и "против".

Но, к сожалению, иногда без этих лекарств никуда, так что нужно стараться амортизировать их негативное действие на микробиоту и закончить лечение с минимальными потерями.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram дала несколько советов, которые помогут восстановить микрофлору кишечника - и восстановиться в целом после антибиотиков.

Питание. Оно должно быть первое время низкоуглеводным. Почему? В результате действия антибиотиков погибает бактериальная флора (и плохая, и хорошая), на этом фоне начинает разрастаться грибковая флора и есть риск развития кандидоза кишечника.

Поэтому убрать сладости, каши, бобовые, хлебобулочные, макароны, фрукты, крахмалистые овощи на 2 месяца.

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Добавить пробиотических продуктов (смотрите по переносимости) - квашеная капуста и другие квашеные овощи, комбуча, кимчи, домашний козий йогурт, кокосовый йогурт и т. д.

Идея в том, чтобы дать организму максимально разнообразную микробиоту с едой, а еще волокна и метабиотики.

Использовать курс пробиотиков. Курс 2 до 4 недель. Для меня главный критерий выбора пробиотика - это мультиштаммность, т. е. в препарате должно быть не менее 5 различных штаммов бифидо- и лактобактерий.

Еще немаловажным является температура хранения. Многие бренды требуют обязательного хранения в холодильнике - и никогда не знаешь, как он хранился в аптеке.

Для восстановления микробиоты после стандартного курса антибиотиков, достаточно 4-5 млрд бактерий один раз в сутки в течении 2-4 недель. Не забудьте к пробиотикам добавить метабиотики, а также пребиотики (пищевые волокна инулин, псиллиум).

Все препараты можно легко найти в аптеке. Проконсультируйтесь со своим врачом.