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Врач пояснила, почему после коронавируса начинают выпадать волосы

4 ноября 2021, 05:10
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Если человек тяжело болел коронавирусом и его подключали к аппарату ИВЛ, то у него наблюдается ишемическое выпадение волос

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Причина выпадения волос после коронавируса / Instagram

Опасный коронавирус наносит сильный удар по здоровью человека, очень часто страдают волосы.

Они тускнеют, становятся безжизненными и как следствие начинают сильно выпадать, рассказала врач-дерматолог и трихолог Наталья Шаманская в комментарии газете "Известия".

Причины плохого состояния волос

  1. это очень сильная интоксикация организма после получения терапии от СOVID-19. В это время человек получает в больших дозах антивирусную, антибактериальную и иммуномодулирующую терапию.
  2. негативное воздействие вируса на организм человека. Он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, которые находятся рядом с волосяным фолликулом.

Из-за этого волосы могут начинать выпадать равномерно по всей поверхности головы. Также может быть гнездовое очаговое выпадение волос из-за нарушения работы иммунной системы.

Врач также рассказала, что, если человек тяжело болел коронавирусом и его подключали к аппарату ИВЛ, то у него наблюдается ишемическое выпадение волос, при котором идет нарушение кровообращения в зоне роста самого волоса. Также могут наблюдаться такие процессы, как некроз кожи или рубцевание.

Еще может быть тотальное выпадение волос. В таком случае волосы выпадают по всему телу. Причина этого - интоксикация, как, к примеру, у онкобольных во время химиотерапии. Когда токсическое действие проходит, то волосы снова начинают расти.

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Кроме выпадения волосы у людей, которые переболели COVID-19, появляется большое количество седых волос. Это связано с дефицитом питания, которое испытывает организм.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны, всего с начала эпидемии - 2 955 693. Летальных исходов - 700, всего - 68 727.

Коронавирус в Киеве по состоянию на утро вторника, 2 ноября, убил за сутки 60 пациентов - такого числа умерших не было за все время пандемии. С начала эпидемии в Киеве умерли 6 268 человек.

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса - сейчас препарат испытывают на обычных мышах в институте в Гданьске.

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