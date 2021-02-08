Врач предупредил об опасной икоте: о чем сигналит

Частая и длительная икота может сигналить о воспалительном процессе, сообщил врач / Reuters

Известный российский кардиолог Александр Мясников предупредил, что частая икота может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Икота начинается тогда, когда раздражается блуждающий нерв, проходящий почти по всему туловищу, в частности через диафрагму, рассказал врач в эфире телеканала Россия 1.

Медик отметил, что если человек часто и достаточно долго икает, то стоит обратиться к врачу.

Частая икота – признак чего:

- Возможен воспалительный процесс снизу;

- Возможен абсцесс диафрагмы. Абсцессом называют гнойное воспаление тканей.