Врач предупредил об опасной икоте: о чем сигналит

В некоторых случаях икота – симптом, после которого стоит обратиться к врачу, поделился кардиолог.
Известный российский кардиолог Александр Мясников предупредил, что частая икота может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
Икота начинается тогда, когда раздражается блуждающий нерв, проходящий почти по всему туловищу, в частности через диафрагму, рассказал врач в эфире телеканала Россия 1.
Медик отметил, что если человек часто и достаточно долго икает, то стоит обратиться к врачу.
Частая икота – признак чего:
- Возможен воспалительный процесс снизу;
- Возможен абсцесс диафрагмы. Абсцессом называют гнойное воспаление тканей.
- Ранее диетолог и терапевт Регина Доктор предупреждала, что блуждающий нерв может нервировать печень, желудок и кишечник.
- Врач подчеркнула, что из-за этого нерва у человека возможны тошнота, спазмы, боли, может отсутствовать аппетит.
Автор: Екатерина Присяжнюк