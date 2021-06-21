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Врач предупредил украинцев о новом и очень опасном штамме коронавируса

21 июня 2021, 19:25
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Дубров рассказал об опасном штамме коронавируса, который называют Дельта.

коронавирус
Новый и опасный штамм коронавируса / Фото Reuters

Ведущий эксперт Минздрава по борьбе с коронавирусом Сергей Дубров рассказал, стоит ли бояться нового штамма коронавируса Дельта, который, по заявлению ВОЗ, становится доминирующим в мире.

"Было принято решение называть штаммы не по странам, а буквами алфавита, и "Дельта" — это индийский штамм. В Украине пока его официально зафиксировано не было. Он очень опасен из-за высокой контагиозности и клинических проявлений — кроме классических, это и кишечные расстройства, и самое опасное течение болезни, которое не сопровождается температурой, а проявляется ринитом и слабостью без температуры. Это течение очень опасно, потому что люди с умеренными проявлениями не соблюдают противоэпидемических мер, не изолируются и являются источником для инфицирования других людей", — сказал эксперт, передает Украина 24.

Также Дубров рассказал, что в Украине сейчас нет дефицита с вакцинами, и есть 5 млн доз и доставляются новые партии. Поэтому сейчас можно вакцинироваться всем желающим.

"Это классическое течение заболевания. У нас недавно была волна подъема, а сейчас заболеваемость пошла на спад. Если говорить о низком количестве людей, которых вакцинировали 20 июня, тут есть объективные причины. Большинство центров перенесли вакцинацию на 17-18 июня и на Троицу не работали. Поэтому и количество меньше. А в среду, четверг и пятницу были рекорды - по несколько десятков тысяч прививок в день. Я уверен, что с началом рабочей недели количество вакцинированных увеличится. Мы видим активность по записи в очередь на вакцинацию, и снижение в праздничный день я не считаю проблемой", - добавил медик.

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Коронавирус в Украине и мире - о чем ранее сообщал Главред:

Штамм COVID-19 Дельта, впервые обнаруженный в Индии, зафиксировали в 74 странах. Этот вариант коронавируса продолжает быстро распространяться, а эксперты опасаются, что он может стать доминирующим во всем мире.

В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали "Лямбда". Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.

Кабмин в связи с переходом всей страны в зеленую зону карантина отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающиеся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.

коронавирус штаммы коронавируса Сергей Дубров
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