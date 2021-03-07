Врач объяснила, какой кофе опасен для здоровья

Холодный кофе может быть опасен, поделилась диетолог / УНИАН

Российский врач-диетолог Нурия Дианова сообщила, что кофе, приготовленный давно и остывший, может нести опасность, поскольку влага – оптимальная среда для развития микроорганизмов и бактерий.

Кофе с молоком нужно выпить на протяжении часа после приготовления, рассказала медик во время интервью радио Sputnik.

Собеседница добавила, что лишнее количество напитка, в который не добавили молоко, можно хранить в холодильнике.

Медик предупредила, что вчерашний кофе потеряет вкус, аромат, не будет таким тонизирующим, как свежий напиток, и станет горьким.

"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается…", – поделилась диетолог.

Ранее российский диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова предупреждала, что кофе обладает негативным свойством – обезвоживает организм.

Врач посоветовала после одной чашки этого напитка выпивать два стакана воды.

Медик сообщала, что здоровый взрослый человек в день может употреблять 400 мг кофеина – четыре чашки кофе объемом 250 мл.

Справка. Кофе – напиток, который делают из пожаренных и перемолотых зерен кофейного дерева, сообщает Википедия. Есть два самых распространенных вида кофе – арабика и робуста. Робуста содержит больше кофеина.