Врач объяснила, какой кофе опасен для здоровья

Кофе, приготовленный с молоком, нужно выпить в течение часа, посоветовала диетолог.
Российский врач-диетолог Нурия Дианова сообщила, что кофе, приготовленный давно и остывший, может нести опасность, поскольку влага – оптимальная среда для развития микроорганизмов и бактерий.
Кофе с молоком нужно выпить на протяжении часа после приготовления, рассказала медик во время интервью радио Sputnik.
Собеседница добавила, что лишнее количество напитка, в который не добавили молоко, можно хранить в холодильнике.
Медик предупредила, что вчерашний кофе потеряет вкус, аромат, не будет таким тонизирующим, как свежий напиток, и станет горьким.
"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается…", – поделилась диетолог.
- Ранее российский диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова предупреждала, что кофе обладает негативным свойством – обезвоживает организм.
- Врач посоветовала после одной чашки этого напитка выпивать два стакана воды.
- Медик сообщала, что здоровый взрослый человек в день может употреблять 400 мг кофеина – четыре чашки кофе объемом 250 мл.
Справка. Кофе – напиток, который делают из пожаренных и перемолотых зерен кофейного дерева, сообщает Википедия. Есть два самых распространенных вида кофе – арабика и робуста. Робуста содержит больше кофеина.