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Врач раскрыл натуральные способы увеличения тестостерона и улучшения качества секса

1 декабря 2020, 17:01

Существует также множество проверенных способов естественного повышения уровня тестостерона.

Травма пениса
Существует также множество проверенных способов естественного повышения уровня тестостерона. / ONsalus

Около 40% мужчин в возрасте 45 лет и старше имеют низкий уровень тестостерона, а симптомы включают в себя плохое настроение, энергию и половое влечение, эректильную дисфункцию и бесплодие.

Хотя важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить, нужна ли вам заместительная терапия тестостероном, существует также множество проверенных способов естественного повышения уровня тестостерона.

Повышение уровня тестостерона может улучшить ваше настроение и энергию, повысить ваше либидо и помочь с мышечной массой и плотностью костей, - говорит Кевин Кодорнис, доктор медицинских наук, руководитель эндокринологии Университета здравоохранения Лома Линда.

Вот 6 способов естественного увеличения выработки тестостерона.

1. Регулярно занимайтесь спортом

По словам Мэри Сампласки, доктора медицины, уролога Keck Medicine из USC, упражнения полезны для естественного повышения уровня тестостерона. Она говорит, что самые последние исследования, посвященные упражнениям и тестостерону, основаны на одном часе кардио или аэробных упражнений, таких как бег или быстрая ходьба, три раза в неделю.

Небольшое исследование 2016 года показало, что у мужчин с избыточным весом повышенная физическая активность с помощью аэробных упражнений была эффективной для повышения уровня тестостерона. Он также показал, что повышенная физическая активность более эффективна, чем изменение диеты при повышении уровня тестостерона.

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Кроме того, исследование 2012 года показало, что у физически активных мужчин уровень тестостерона выше, чем у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни.

Также были исследования, связанные с тестостероном и силовыми тренировками. Кодорниз говорит, что может быть резкое или краткосрочное повышение концентрации тестостерона сразу после силовых упражнений, таких как поднятие тяжестей или использование эластичных лент. Однако умеренность - ключ к успеху. Кодорниз предупреждает, что чрезмерные упражнения могут снизить уровень тестостерона.

2. Убедитесь, что вы получаете достаточно витамина D

По словам Сампласки, когда уровень витамина D низкий, часто снижается и уровень тестостерона. В этих случаях, когда вы добавляете витамин D, уровень тестостерона, вероятно, повысится.

Сампласки говорит, что витамин D может действовать как строительный блок для тестостерона, хотя исследователи не полностью понимают взаимосвязь между витамином D и тестостероном.

В исследовании 2011 года 200 мужчинам давали либо плацебо, либо 83 мкг (3332 МЕ) витамина D ежедневно в течение года. В начале исследования уровень витамина D находился в диапазоне дефицита, а уровень тестостерона был относительно низким. После года приема добавок витамина D наблюдалось значительное повышение уровня тестостерона по сравнению с отсутствием значительного повышения в группе плацебо.

3. Ешьте полезные жиры

Сампласки говорит, что некоторые люди пытаются полностью исключить жир из своего рациона, чтобы стать более здоровым, однако это может иметь неприятные последствия, если вы хотите поднять уровень тестостерона, поскольку жир является предшественником тестостерона.

В небольшом исследовании 2013 года участникам давали либо аргановое масло первого отжима, либо оливковое масло первого отжима. После трех недель употребления этих полезных жиров уровень тестостерона значительно повысился в обеих группах. Число тех, кто употреблял аргановое масло первого отжима, увеличилось на 19,9%, а среди потребителей оливкового масла первого отжима - на 17,4%.

В целом Сампласки говорит, что важно умеренно потреблять полезные жиры. Чтобы добавить в свой рацион больше полезных жиров, ешьте такие продукты, как:

  • Семена, такие как семена льна и чиа
  • Орехи, такие как грецкие орехи
  • Морепродукты, такие как тунец, лосось и сардины

4. Пейте меньше алкоголя

Кодорниз и Сампласки говорят, что чрезмерное употребление алкоголя может снизить уровень тестостерона. Фактически, обзор злоупотребления психоактивными веществами и тестостерона 2019 года выдвинул на первый план предыдущие исследования, в которых уровень тестостерона упал через 30 минут после употребления алкоголя.

Сампласки говорит, что люди, которые очень много пьют, больше всего подвержены риску низкого уровня тестостерона, поскольку другие гормоны, такие как лютеинизирующий гормон (ЛГ), которые сигнализируют о высвобождении тестостерона, страдают и выбрасываются из-за обильного питья. Если вы хотите повысить уровень тестостерона, Сампласки предлагает ограничиться тремя напитками в неделю.

5. Высыпайтесь

Кодорниз говорит, что недостаток сна, особенно недосыпание, или сон менее пяти часов могут снизить концентрацию тестостерона. Небольшое исследование 2015 года показало, что у мужчин, которые спали пять часов, уровень тестостерона был на 10-15% ниже, чем у тех, когда они спали восемь и более часов.

Важно не только количество сна, но и постоянство режима сна. Сампласки говорит, что непостоянный график сна, например, у сменных рабочих, может снизить выработку тестостерона. Однако взаимосвязь между сном и тестостероном до конца не изучена, и исследования продолжаются.

6. Уменьшите стресс

По словам Кодорниза, хронический психологический стресс приводит к повышению уровня гормона кортизола, обычно называемого гормоном стресса. Кортизол и тестостерон имеют обратную зависимость. Когда уровень кортизола повышается, тестостерон понижается.

Поэтому крайне важно минимизировать стресс, если вы хотите поднять уровень тестостерона. Большое исследование 2005 года показало, что высокий уровень кортизола и низкий уровень тестостерона являются ключевыми индикаторами хронического стресса, который также может увеличить риск долгосрочных состояний, таких каксердечное заболевание

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