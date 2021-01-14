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Врач раскрыла правду об энергетических напитках

14 января 2021, 18:59

Эти напитки могут повысить энергию и концентрацию, но они также могут вызвать неблагоприятные последствия.

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Эти напитки могут повысить энергию и концентрацию, но они также могут вызвать неблагоприятные последствия/Pixabay

Энергетические напитки предназначены для улучшения концентрации и помогают сосредоточиться, но ингредиенты в этих напитках могут вызвать неблагоприятные последствия для здоровья.

Вот что вам нужно знать об энергетических напитках и о том, как они могут повлиять на ваше здоровье.

Что такое энергетические напитки?

"Энергетические напитки - это напитки, предназначенные для повышения бдительности, концентрации, внимания и энергии", - говорит Лорен Попек, диетолог из некоммерческой медицинской организации Orlando Health во Флориде.

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По словам Попека, некоторые общие ингредиенты, содержащиеся в энергетических напитках, включают:

  • Кофеин
  • Сахар
  • Витамины группы B
  • Травы, такие как женьшень и имбирь, для аромата
  • Производные аминокислот, такие как L-карнитин и таурин.

По словам Попека, эти напитки могут повысить энергию и концентрацию, но они также могут вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, такие как учащенное сердцебиение и повышение артериального давления.

Кроме того, чрезмерное или регулярное употребление энергетических напитков может привести к аритмии сердца, головным болям, высокому кровяному давлению и беспокойству.

1. Энергетические напитки вредны для сердца

Кофеин является основным ингредиентом энергетических напитков благодаря его способности повышать бдительность. При употреблении в больших количествах, более 400 миллиграммов в день, кофеин может вызвать:

  • Учащенное сердцебиение
  • Повышенное кровяное давление
  • Учащение пульса
  • Нарушения сердечного ритма

Большинство энергетических напитков содержат от 70 до 240 мг кофеина на порцию, тогда как чашка кофе содержит около 100 мг кофеина. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), безопасный предел кофеина для взрослых составляет до 400 мг в день. Американская академия педиатрии не рекомендует употреблять кофеин у детей в возрасте до 12 лет и рекомендует детям от 12 до 18 лет потреблять 100 мг или меньше в день.

Небольшое исследование, проведенное в 2016 году на здоровых людях, показало, что после употребления энергетического напитка объемом 32 унции в течение трех дней подряд интервал QT сердца увеличился, что связано с внезапной смертью. По словам Попека, больший риск возникает при употреблении нескольких энергетических напитков за короткий период времени.

Другой анализ 2018 года показал, что энергетические напитки могут вызывать проблемы с частотой сердечных сокращений и повышать систолическое артериальное давление.

"Эти напитки, как правило, являются стимуляторами и могут вызвать нагрузку на сердце", - говорит Мохамад Мусса, доктор медицинских наук, доцент Колледжа медицины и наук о жизни Университета Толедо. "Если у кого-то уже есть сердечное заболевание, которая является одной из основных причин смертности, энергетические напитки могут оказать негативное влияние на организм".

2. Энергетические напитки содержат сахар

Большинство энергетических напитков содержат от 27 до 31 грамма сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более 25 граммов сахара или шести чайных ложек в день для женщин и 36 граммов сахара или девяти чайных ложек в день для мужчин. По этому показателю энергетический напиток содержит в три раза больше сахара, чем рекомендуется в день.

По словам Попека, чрезмерное потребление сахара может вызвать воспаление, которое связано с рядом хронических состояний, включая рак, диабет и сердечные заболевания. Потребление добавленных сахаров также может увеличить риск ожирения и неалкогольной жировой болезни печени.

3. Энергетические напитки нельзя смешивать с алкоголем

Энергетические напитки часто смешивают с алкоголем, особенно среди молодых людей. По данным Национального центра дополнительного и комплексного здоровья (NCCIH), около 25% студентов колледжей употребляют алкоголь вместе с энергетическими напитками.

В сочетании с алкоголем энергетические напитки могут изменить уровень вашего опьянения, заставляя вас чувствовать себя менее пьяным и энергичным, при этом сохраняя признаки алкогольной недостаточности, такие как невнятная речь, плохая координация и нарушение памяти.

Комбинация также увеличивает риск запоя, поскольку стимулирующий эффект энергетических напитков может маскировать депрессивные эффекты алкоголя, заставляя вас пить больше. Люди в возрасте от 15 до 23 лет, которые смешивают алкоголь с энергетическими напитками, в четыре раза чаще употребляют алкоголь.

Пьянство определяется как употребление пяти или более напитков для мужчин и четырех или более напитков для женщин за два часа. Пьянство связано с несколькими проблемами со здоровьем, включая:

Хронические заболевания, такие как высокое кровяное давление, инсульт, болезни сердца и печени.

  • Рак груди, рта, горла, пищевода, печени и толстой кишки
  • Проблемы с памятью и обучением
  • Расстройства, связанные с употреблением алкоголя

4. Энергетические напитки вредны для подростков

По словам Муссы, энергетические напитки особенно вредны для подростков, которые все еще растут и развиваются и не могут справиться с побочными эффектами энергетических напитков.

Согласно NCCIH, энергетические напитки повышают риск возникновения ряда заболеваний у подростков и молодых людей.

В том числе:

  • Аномалии сердечно-сосудистой нервной системы
  • Когнитивное недоразвитие
  • Повышенный риск депрессии и других психических заболеваний
  • Нарушения сна

Можно ли пить в умеренных количествах энергетические напитки?

Энергетические напитки вредны для здоровья. По словам Попека, они могут быть безопасными, если употреблять их в умеренных количествах людьми, не имеющими серьезных заболеваний, хотя есть и лучшие способы получить заряд энергии.

И Попек, и Мусса рекомендуют ограничить потребление энергетических напитков и вместо этого повысить энергию и концентрацию с помощью более здоровых альтернатив, таких как:

  • Перекусите белком и углеводами, например яблоком и сыром. Комбинация белков и углеводов может увеличить энергию и помочь вам сосредоточиться.
  • Возьмите кусок темного шоколада, который содержит антиоксиданты, флавоноиды и кофеин, которые могут улучшить работу мозга.
  • Спать по семь-восемь часов в сутки
  • Регулярно заниматься спортом
здоровье
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