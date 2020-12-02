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Врач рассказал, как избавиться от храпа простыми способами

2 декабря 2020, 14:13

Храп очень распространен и обычно вызван вещами, которые можно изменить.

Сон
Храп очень распространен и обычно вызван вещами, которые можно изменить. / Pixabay

Храп раздражает, но обычно это не большая проблема. Если храп влияет на качество вашей жизни, вы можете внести множество изменений, чтобы избавиться от храпа.

Express.co.uk побеседовал с врачом-терапевтом Ори Леслау, чтобы узнать три способа избавиться от храпа.

Что вызывает храп?

Храп очень распространен и обычно вызван вещами, которые можно изменить.

Храп возникает, когда ваш язык, рот, горло или дыхательные пути в носу вибрируют при дыхании. Они вибрируют, когда вы спите, потому что эти части вашего тела расслабляются и сужаются.

Вы с большей вероятностью будете храпеть, если у вас избыточный вес, вы курите, пьете слишком много алкоголя или спите на спине.

Иногда ваш храп вызван такими состояниями, как апноэ во сне, когда дыхательные пути временно заблокированы во время сна.

Как перестать храпеть

Самый простой способ избавиться от храпа - обратить вспять причины, его вызывающие.

Доктор сна Ори сказал: "Храп может быть вызван рядом факторов, например, имеет ли храпящий лишний вес, простужен, спит на спине или употребляет алкоголь (все это увеличивает вероятность шумной ночи). Хорошая новость в том, что есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму храп, многие из которых очень простые, быстрые и эффективные".

Худеть

Если избыточный вес вызывает храп, похудение - волшебное решение.

Ори сказал: "Физические упражнения и более здоровая диета могут уменьшить вес вокруг шеи и горла, который давит на дыхательные пути и вызывает храп".

Само по себе изменение диеты вряд ли избавит от храпа, больше всего помогут физические упражнения.

Вы также должны стараться есть меньше вечером и пить много воды.

Сменить позицию

Спящие на спине люди, скорее всего, будут храпеть, поэтому очевидно, что смена позы может помочь.

Ори предложил: "Поменяйте положение для сна - если вы спите на спине, повернитесь на бок или живот. Это может помочь. Потому, что, когда вы спите на спине, ваш язык откидывается назад и может частично перекрыть горло. Это, в свою очередь, ограничивает поток воздуха".

Сон на боку уменьшит сжатие дыхательных путей и остановит храп.

Вы можете попробовать приклеить или пришить теннисный мяч к спинке пижамы, чтобы держать себя на боку.

Как вариант, купите специальную подушку или клин для кровати, чтобы оставаться на боку.

Исключите алкоголь

Мужчинам и женщинам не рекомендуется регулярно пить больше 14 единиц в неделю.

Это соответствует примерно трем литрам пива, лагера или сидра от более низкой до нормальной.

Это также означает, что вам следует избегать употребления более девяти маленьких бокалов вина в неделю.

Ори сказал: "Избегайте алкоголя перед сном. Хотя алкоголь может вызвать сонливость, на самом деле он снижает качество сна, а также расслабляет мышцы горла, что усугубляет храп".

здоровье сон
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