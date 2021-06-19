Врач рассказал, как острое воспаление переходит в хроническое

Иммунный ответ организма может поддерживать воспаление еще долгое время после того, как угроза исчезла. / Pixabay

Воспаление могло начаться как решение - например, как способ избавить тело от опасного захватчика, - но если оно не выключается, когда должно, оно может стать проблемой. Иммунный ответ организма может поддерживать воспаление еще долгое время после того, как угроза исчезла. Острое воспаление перешло в хроническое.

Хроническое воспаление может развиваться несколькими способами. Одна из возможностей заключается в том, что угроза сохраняется, потому что организм не может избавиться от вызывающего нарушения вещества, будь то инфекционный организм, раздражитель или химический токсин.

Иммунная система довольно хорошо устраняет захватчиков, но иногда патогены сопротивляются даже нашим лучшим защитным механизмам и прячутся в тканях, снова и снова провоцируя воспалительную реакцию, пишет Livestrong.com.

Другой возможный сценарий состоит в том, что иммунная система переходит в "режим угрозы", когда реальной угрозы не существует. При аутоиммунном заболевании иммунная система становится чрезмерно чувствительной к собственным здоровым клеткам и тканям организма.

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На это реагируют суставы, кишечник или другие органы и ткани, как если бы они были опасными. Поскольку воспалительная реакция продолжается, она повреждает организм, а не лечит его.

Нездоровый образ жизни также может вызвать продолжающееся воспаление. Курение, нерегулярные упражнения или диета с высоким содержанием рафинированных углеводов может способствовать хроническому воспалению.

Это продолжающееся воспаление увеличивает риск многих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет, рак и хроническую обструктивную болезнь легких, которые в совокупности являются основными причинами смерти во всем мире. Трое из пяти человек в мире умирают от болезни, связанной с воспалением.

Признаки и симптомы хронического воспаления

Признаки хронического воспаления не так очевидны, как признаки острого воспаления. Вы не увидите резких приступов боли, как при порезе, ни отека, ни покраснения, чтобы предупредить вас о проблеме. Хроническое воспаление может быть широко распространенным или более локализованным в определенных областях тела. Поэтому симптомы могут значительно различаться, например: