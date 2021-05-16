Врач рассказал, когда Украина преодолеет эпидемию коронавируса

Когда коронавирус утихнет / Фото Reuters

Ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров рассказал, как Украине справиться с коронавирусом, и как долго будет продолжаться ситуация с карантином.

"Это зависит от нас, в первую очередь, от соблюдения противоэпидемических мероприятий и от темпов вакцинации. Действительно сейчас очень приятно фиксировать практически вся страна сейчас находится в желтой зоне. И я думаю, никто не будет отрицать, что это вследствие того карантина, которые недавно были введены в стране. Но нельзя расслабляться ", — сказал врач, передает Украина 24.

По словам эксперта, Украина еще не преодолела эпидемию.

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"Мы видим пример Индии с колоссальным ростом новых случаев заболевания. Поэтому пока, к сожалению, мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, а должны носить маски, соблюдать противоэпидемических мероприятий и вакцинироваться. Мне кажется, сегодня ни у кого не вызывает сомнений эффективность вакцинации в некоторых странах Европы, в Израиле, Великобритании", — сказал Дубров.

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