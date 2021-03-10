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Врач рассказал, кому противопоказан грейпфрутовый сок

10 марта 2021, 19:20

Грейпфрут - один из самых питательных фруктов.

Грейпфрут
Грейпфрут - один из самых питательных фруктов. / Pixabay

Здоровая диета и много упражнений - основные составляющие здорового образа жизни. Грейпфрут - один из самых питательных фруктов. Но он опасен для людей, которые принимают статины (препараты для снижения уровня холестерина - авт.).

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) признало наличие в грейпфрутах питательных веществ, таких как витамин С и калий. Однако статины, такие как симвастатин и аторвастатин, взаимодействуют с грейпфрутовым соком, пишет Express.co.uk.

"Сок позволяет большему количеству лекарства попадать в кровь", - сказал доктор Шью Мэй Хуанг.

"Когда в крови слишком много лекарства, у вас может быть больше побочных эффектов".

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По заявлению FDA, многие лекарства расщепляются с помощью фермента CYP3A4. Именно в тонком кишечнике фермент CYP3A4 помогает расщеплять (то есть метаболизировать) статины.

Однако грейпфрутовый сок может блокировать действие CYP3A4, что означает, что большее количество лекарства попадает в кровоток и остается в организме дольше.

Поскольку у людей разное количество фермента в тонком кишечнике, грейпфрутовый сок может по-разному влиять на людей, даже если они принимают одно и то же лекарство.

FDA подтвердило, что смешивание грейпфрута и статинов может привести к повышенному риску повреждения печени и мышц.

Эти два побочных эффекта могут даже привести к почечной недостаточности, что является серьезным осложнением.

Побочные эффекты статинов

Национальная служба здравоохранения отметила, что общие побочные эффекты статинов могут включать:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Чувство тошноты
  • Чувство необычной усталости или физической слабости
  • Проблемы с пищеварительной системой, такие как запор, диарея, несварение желудка или метеоризм.
  • Боли в мышцах
  • Проблемы со сном
  • Низкое количество тромбоцитов

"Статины могут иногда вызывать воспаление (отек) и повреждение мышц", - заявили в Национальном органе здравоохранения.

Всем, кто страдает необъяснимой мышечной болью, рекомендуется поговорить со своим терапевтом.

Они могут назначить анализ крови, чтобы проверить уровень креатинкиназы в вашей крови. Сообщите своему терапевту, если вы в последнее время много тренировались, так как это также приведет к выбросу креатинкиназы в кровоток.

Креатинкиназа - это вещество, попадающее в кровь при воспалении или повреждении мышц.

Это может происходить из-за статинов, или из-за того, что мышцы сильнее прорабатывают мышцы во время упражнений, - или из-за того и другого.

Отказ печени

Состояние, угрожающее жизни, требует неотложной медицинской помощи, подтвердил WebMD.

Ранние предупреждающие признаки печеночной недостаточности включают тошноту, потерю аппетита, усталость и диарею.

По мере прогрессирования печеночной недостаточности появляются более серьезные симптомы, такие как желтуха - пожелтение кожи и белков глаз.

Другие признаки включают вздутие живота, спутанность сознания, сонливость и легкое кровотечение.

Лечение может включать пересадку печени, которая может спасти вам жизнь.

здоровье
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