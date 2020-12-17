Врач рассказал о 3 медицинских состояниях, которые медики часто пропускают

Причина, по которой они их не видят, не обязательно в халатности. / Reuters

Известный в Интернете доктор Майк Варшавски, он же доктор Майк, приобрел миллионы поклонников, благодаря своим медицинским ноу-хау и подробными объяснениями сложных проблем со здоровьем.

В новом видео на своем канале YouTube доктор Майк подробно рассказал о трех проблемах со здоровьем, которые врачи часто упускают из виду. Но причина, по которой они их не видят, не обязательно в халатности.

Скорее, он основан на базовой концепции, которую врачи изучают в медицинской школе: "Когда вы слышите стук копыт, думайте о лошадях, а не о зебрах".

Читайте такжеРодители обвиняют врачей после смерти молодого нацгвардейца от Covid-19

Доктор Майк объясняет, что это высказывание призвано побудить студентов-медиков думать в терминах дифференциального диагноза, который представляет собой процесс перечисления болезней в порядке от наиболее вероятного до наименее вероятного на основе симптомов. Поступая таким образом, врач, скорее всего, вылечит недуг на ранней стадии, а не позже.

Однако такой образ мышления не является полностью надежным, особенно когда речь идет о трех заболеваниях, которые описывает доктор Майк. Как объясняет известный в Интернете доктор ЭСД или синдром Элерса-Данлоса, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и заболевание щитовидной железы относятся к числу болезней, которые врачи часто пропускают. Почему?

"Я допускаю, что мы в медицинском сообществе забываем о наших зебрах - пациентах с этими редкими, хроническими, неизлечимыми заболеваниями, которые не диагностируются десятилетиями, просто потому, что мы думаем о лошадях, а не о зебрах", - говорит доктор Майк.

Как отмечает доктор Майк, СПКЯ часто можно рассматривать как простой случай сильных угрей, хотя, по оценкам, он поражает от 8 до 20 процентов женщин репродуктивного возраста. Заболевания щитовидной железы аналогичным образом поражают около 12 процентов населения в какой-то момент их жизни, но их часто называют депрессией, тревогой или симптомами ранней менопаузы. Доктор Майк говорит, что до 60 процентов людей с заболеванием щитовидной железы даже не знают, что у них оно есть.

Затем есть синдром Элерса-Данлоса, состояние соединительной ткани, характеризующееся повышенной подвижностью суставов, "эластичной" кожей и слабыми мышцами. В последние годы EDS привлекает повышенное внимание благодаря активистам по вопросам инвалидности. Но это состояние может быть ошибочно диагностировано как легкий синяк или простой вывих суставов. Однако в EDS есть гораздо больше того, что можно решить или смягчить с помощью медицинского вмешательства, что делает диагностику важной. Лишь примерно у 1 из 5000 человек есть EDS, но те, у кого есть, могут испытывать опасные для жизни симптомы в тяжелых случаях.

Доктор Майк говорит, что он побуждает пациентов защищать себя, если у них есть симптомы этих трех состояний, но они не могут получить точный диагноз от врача. И он призывает врачей уделять время рассмотрению редких условий при работе с пациентами.

=