Врач рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном перед сном​

Почему нельзя пользоваться телефоном перед сном​ / pixabay

Врач Вячеслав Халанский​ рассказал, какую опасность для организма несет использование мобильного телефона перед сном. По словам эксперта голубой свет, продуцируемый LCD-экранами гаджетов сообщает нашим биологическим часам, что наступило утро.​

"Голубой свет нарушает наш внутренний биоритм. Он влияет на внутренние биологические часы, определяющие работу различных органов, и подавляет выработку мелатонина – важного гормона, отвечающий за здоровый цикл сна-бодрствования и восстановление тела. Это не только ухудшает качество сна, но может спровоцировать метаболический синдром, ожирение, депрессию и даже рак", - отметил медик.

Читайте такжеЧто съесть перед сном, чтобы спать: названы лучшие продукты

Эксперт советует выключать все гаджеты за час-два до сна.​

"Никаких секретов: качественный сон, сбалансированное питание и физическая нагрузка – это составляющие нашего хорошего самочувствия. Намного лучше провести это время за чтением книги или занятием йогой. Это поможет организму расслабиться. А запустить биологические часы отлично помогает короткая утренняя прогулка. ​", – утверждает Халанский, пишет Телеграф.

Что нельзя делать перед сном - о чем ранее писал Главред: