Врач рассказал, признаком каких болезней являются частные ночные походы в туалет у мужчин

Технически даже один подъем за ночь можно считать никтурией. / Белновости

Почти все просыпаются посреди ночи, чтобы в какой-то момент помочиться. Но иногда частое мочеиспускание может быть признаком проблем со здоровьем.

По информации Men`s Health, частое ночное мочеиспускание или никтурия обычно определяется как вставание хотя бы один раз за ночь, чтобы пописать. Если вы изредка встаете в туалет по ночам - а большинство людей так и поступает - в этом нет ничего страшного. Но если в основном это ночью и вас это беспокоит, стоит обратиться к доктору.

Технически даже один подъем за ночь можно считать никтурией. Как правило, считается, что качество вашей жизни ухудшается, когда ночные перерывы в ванной повторяются два или более раз, согласно данным Reviews in Urology.

Но насколько это вас беспокоит - дело индивидуальное. По словам Мэтью Рутмана, доктора медицины, доцента урологии Медицинского центра Колумбийского университета, частое мочеиспускание ночью становится проблемой, когда вы испытываете дневную усталость в результате прерывистого сна.

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Ноктурия, как правило, возникает по одной из трех возможных причин: ваш мочевой пузырь с трудом удерживает мочу, вы производите больше мочи, чем обычно, в течение дня или вы производите больше мочи ночью.

Иногда последнее является следствием старения, - говорит доктор Рутман. Но если это происходит постоянно более одного раза за ночь или мешает вашей способности функционировать на следующий день, проблема выходит за рамки обычного старения. Может быть подоплека, с которой можно и нужно бороться. А иногда, когда вы решаете основную проблему, ночная потребность в мочеиспускании тоже проходит. (Если вам кажется, что вы слишком много писаете в течение дня, выясните причины, которые могут быть за этим.)

Вот несколько распространенных причин, по которым никтурия может разбудить вас по ночам:

Высокое кровяное давление

Согласно исследованию 2019 года, представленному на ежегодном научном собрании Японского общества кровообращения, люди, которые просыпались хотя бы один раз за ночь, чтобы сходить в туалет, имели на 40 процентов больше шансов иметь высокое кровяное давление. А те, кто просыпался по несколько раз каждую ночь, имели еще большую вероятность этого.

Конечно, это не означает, что ваши ночные посещения туалета являются верным признаком того, что у вас высокое кровяное давление. Но если вы не знаете, в норме ли ваше артериальное давление, вам следует его проверить. Особенно, если вы подвержены риску гипертонии. Многие факторы могут подвергнуть вас риску, среди них:

диабет

потребление слишком большого количества натрия и слишком мало калия,

отсутствие физической активности

лишний вес

курение

наличие в семейном анамнезе гипертонии

чрезмерное употребление алкоголя

Если вы подвержены риску гипертонии и просыпаетесь несколько раз за ночь, чтобы помочиться, стоит посоветоваться с врачом.

Несвязанные проблемы со сном

Чем больше вы просыпаетесь, тем больше у вас возможностей заметить, что вам нужно пописать, и опорожнить мочевой пузырь. Так что на самом деле вас может разбудить не позыв к мочеиспусканию, - говорит доктор Рутман. Вы все равно можете просто проснуться.

Возможная причина? Апноэ во сне, состояние, при котором ваше дыхание приостанавливается во время сна, может разбудить вас в течение ночи. Одно недавнее исследование, например, показало, что лечение апноэ во сне также лечит никтурию. Если у вас есть другие проблемы со сном, их устранение может помочь остановить писание.

Плохие привычки питья

Алкоголь является мочегонным средством, которое увеличивает выработку мочи, поэтому употребление его в конце дня может привести к чрезмерному ночному мочеиспусканию. Ночью слишком много жидкости, независимо от ее типа, также может привести к никтурии.

Джейсон М. Филлипс, доктор медицины, уролог из отделения урологии Северного побережья, рекомендует полностью отказаться от питья за два-четыре часа до сна и воздерживаться от алкоголя вечером, чтобы избежать ночных походов в туалет, если вас это беспокоит.

Некоторые лекарства

Некоторые распространенные лекарства, которые используются для лечения отеков и высокого кровяного давления, также являются мочегонными средствами, говорит доктор Филлипс. Если вы принимаете одно из них, примите его за шесть или более часов до сна.

Возможно, причиной могут быть другие лекарства, поэтому обратитесь к врачу, если никтурия является побочным эффектом любого лекарства, которое вы принимаете.

Нелеченый диабет

"Когда у вас диабет, избыток глюкозы или сахара в крови устремляется к вашим почкам, вызывая попадание воды", - говорит доктор Филлипс. Таким образом, мочевой пузырь может наполняться быстрее, чем обычно.

"Если вы постоянно писаете в течение дня, а также ночью, и вы действительно много писаете, вы можете сделать анализ мочи", - говорит доктор Филлипс. Он измеряет содержание нескольких веществ в моче, включая глюкозу.

Увеличенная простата

С возрастом у мужчин может произойти то, что называется доброкачественной гиперплазией предстательной железы - увеличением предстательной железы в форме ореха. Это может быть связано с изменением уровня гормонов, включая снижение выработки тестостерона или накопление дигидротестостерона.

По словам доктора Филлипса, увеличенная предстательная железа может оказывать давление на мочевой пузырь, заставляя вас думать, что его нужно опорожнять чаще, чем это бывает. Простата больше обычного размера может также вызывать другие симптомы мочеиспускания, такие как проблемы с запуском или остановкой мочеиспускания, слабая струя или ощущение, что вы не полностью опорожняете мочевой пузырь после мочеиспускания.

Раздражение мочевого пузыря или инфекция

Точно так же раздражители, такие как острая пища, алкоголь и инфекции мочевыводящих путей, могут заставить ваш мочевой пузырь думать, что он полон, говорит доктор Филлипс. Проблемы с мочевым пузырем также, вероятно, проявляются в частом мочеиспускании в течение дня, а не только ночью.

Еще одной проблемой для мочевого пузыря могут быть инфекции мочевого пузыря. Да, мужчины тоже могут заболеть ими, особенно если у них увеличенная простата, камни в почках или их уретра сужается в размере из-за инфекций, передающихся половым путем, или травм. Другие признаки инфекции мочевого пузыря, включая жжение или покалывание, жар, кровянистую или мутную мочу.