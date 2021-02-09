Врач рассказал, сколько лет прибавляет 15 минут тренировки в день

Польза увеличивается с каждой добавленной минутой активности / Tv.ua

Исследование, цитируемое благотворительной организацией AARP (Американская ассоциация пенсионеров), показало, что "15 минут ежедневной физической активности могут увеличить продолжительность вашей жизни на три года".

Исследователи Гарвардского университета добавили: "Польза увеличивается с каждой добавленной минутой активности".

Исследовательская группа сослалась на восьмилетнее исследование, которое продемонстрировало, что ежедневные упражнения в течение 15 минут "снижают смертность от всех причин на 14 процентов".

В том же ключе исследование показало, что ежедневные движения всего лишь на 15 минут увеличивают продолжительность жизни людей на три года.

"Каждые дополнительные 15 минут упражнений в день снижали смертность в течение периода исследования еще на четыре процента", - отмечается в сообщении.

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Дэниел Форман, кардиолог и гериатр из Гарвардской больницы Бригама и женщин, подчеркнул преимущества передвижения. "Физические упражнения снижают вашу уязвимость к сердечным приступам, сердечной недостаточности, заболеваниям периферических артерий и аритмиям. Вы не только чувствуете себя лучше, но и лучше функционируете", - сказал он.

Ежедневное стремление к движению имеет решающее значение для получения пользы для здоровья.

"Выберите занятие, которое вам нравится, потому что у вас больше шансов сделать это", - добавил д-р Форман.

Действия, которые имеют значение

Этот список мероприятий, предоставленный NHS, может засчитываться в вашу 15-минутную ежедневную тренировку:

Бойкая ходьба

Танцы

Тай Чи

Водная аэробика

Езда на велосипеде

Парный теннис

Толкание газонокосилки

Пеший туризм

Катание на роликах

Бег трусцой

Бег

Плавание

Футбол

Регби

Нетбол

Хоккей

Скакалка

Гимнастика

Боевые искусства

Пилатес

Отжимания

Приседания

Работа с полосами сопротивления

Мойка машины

Подъем по лестнице

Подъем по эскалаторам

Дальнейшие исследования Европейского общества кардиологов показали, что 15 минут активности действительно могут добавить годы к вашей жизни.

Доктор Дэвид Хупин сказал: "Хорошо известно, что регулярная физическая активность в целом влияет на здоровье лучше, чем любое лечение".

В своей исследовательской работе он обнаружил, что у тех, кто занимался по крайней мере 15 минут каждый день, риск смерти был на 22% ниже.

Хупин и его команда собрали данные 1011 субъектов, за которыми наблюдали в течение 12 лет, и 122 417 субъектов в возрасте 60 лет со средним периодом наблюдения 10 лет. В течение периода последующего наблюдения было 88 смертей в первой когортной группе и 18 122 смертельных случая в другой группе.

Исследователи отметили, что риск смерти снижается в зависимости от уровня физических упражнений.

"По сравнению с теми, кто был неактивным, у пожилых людей с низким, средним и высоким уровнем активности риск смерти был на 22%, 28% и 35% соответственно", - заявили исследователи.

Хупен добавил: "Эти исследования показывают, что чем больше физической активности делают пожилые люди, тем больше польза для здоровья. Самый большой скачок в пользе был достигнут при низком уровне упражнений, при этом средний и высокий уровни приносили меньшую пользу".

Те, кто выполнял "низкий уровень активности", приравнивались к "15-минутной быстрой прогулке каждый день".

Национальная служба здравоохранения рекомендует всем заниматься не менее 150 минут умеренной активности в неделю.

"Небольшое увеличение физической активности может позволить некоторым пожилым людям перейти на более умеренную активность и приблизиться к рекомендуемым 150 минутам в неделю", - заключил д-р Хупин.