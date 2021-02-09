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Врач рассказал, сколько лет прибавляет 15 минут тренировки в день

9 февраля 2021, 19:57

Польза увеличивается с каждой добавленной минутой активности.

Забег
Польза увеличивается с каждой добавленной минутой активности / Tv.ua

Исследование, цитируемое благотворительной организацией AARP (Американская ассоциация пенсионеров), показало, что "15 минут ежедневной физической активности могут увеличить продолжительность вашей жизни на три года".

Исследователи Гарвардского университета добавили: "Польза увеличивается с каждой добавленной минутой активности".

Исследовательская группа сослалась на восьмилетнее исследование, которое продемонстрировало, что ежедневные упражнения в течение 15 минут "снижают смертность от всех причин на 14 процентов".

В том же ключе исследование показало, что ежедневные движения всего лишь на 15 минут увеличивают продолжительность жизни людей на три года.

"Каждые дополнительные 15 минут упражнений в день снижали смертность в течение периода исследования еще на четыре процента", - отмечается в сообщении.

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Дэниел Форман, кардиолог и гериатр из Гарвардской больницы Бригама и женщин, подчеркнул преимущества передвижения. "Физические упражнения снижают вашу уязвимость к сердечным приступам, сердечной недостаточности, заболеваниям периферических артерий и аритмиям. Вы не только чувствуете себя лучше, но и лучше функционируете", - сказал он.

Ежедневное стремление к движению имеет решающее значение для получения пользы для здоровья.

"Выберите занятие, которое вам нравится, потому что у вас больше шансов сделать это", - добавил д-р Форман.

Действия, которые имеют значение

Этот список мероприятий, предоставленный NHS, может засчитываться в вашу 15-минутную ежедневную тренировку:

  • Бойкая ходьба
  • Танцы
  • Тай Чи
  • Водная аэробика
  • Езда на велосипеде
  • Парный теннис
  • Толкание газонокосилки
  • Пеший туризм
  • Катание на роликах
  • Бег трусцой
  • Бег
  • Плавание
  • Футбол
  • Регби
  • Нетбол
  • Хоккей
  • Скакалка
  • Гимнастика
  • Боевые искусства
  • Пилатес
  • Отжимания
  • Приседания
  • Работа с полосами сопротивления
  • Мойка машины
  • Подъем по лестнице
  • Подъем по эскалаторам

Дальнейшие исследования Европейского общества кардиологов показали, что 15 минут активности действительно могут добавить годы к вашей жизни.

Доктор Дэвид Хупин сказал: "Хорошо известно, что регулярная физическая активность в целом влияет на здоровье лучше, чем любое лечение".

В своей исследовательской работе он обнаружил, что у тех, кто занимался по крайней мере 15 минут каждый день, риск смерти был на 22% ниже.

Хупин и его команда собрали данные 1011 субъектов, за которыми наблюдали в течение 12 лет, и 122 417 субъектов в возрасте 60 лет со средним периодом наблюдения 10 лет. В течение периода последующего наблюдения было 88 смертей в первой когортной группе и 18 122 смертельных случая в другой группе.

Исследователи отметили, что риск смерти снижается в зависимости от уровня физических упражнений.

"По сравнению с теми, кто был неактивным, у пожилых людей с низким, средним и высоким уровнем активности риск смерти был на 22%, 28% и 35% соответственно", - заявили исследователи.

Хупен добавил: "Эти исследования показывают, что чем больше физической активности делают пожилые люди, тем больше польза для здоровья. Самый большой скачок в пользе был достигнут при низком уровне упражнений, при этом средний и высокий уровни приносили меньшую пользу".

Те, кто выполнял "низкий уровень активности", приравнивались к "15-минутной быстрой прогулке каждый день".

Национальная служба здравоохранения рекомендует всем заниматься не менее 150 минут умеренной активности в неделю.

"Небольшое увеличение физической активности может позволить некоторым пожилым людям перейти на более умеренную активность и приблизиться к рекомендуемым 150 минутам в неделю", - заключил д-р Хупин.

здоровье здоровый образ жизни
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