Врач рассказала, чем опасен плохо вымытый пупок

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Пупок обычно представляет собой безвредный набор омертвевшей кожи, волос на теле и пуха с вашей одежды, который скапливается и укрывается на вашем военно-морском флоте. Плохая морская гигиена может привести к развитию инфекции.

Доктор Фиона Уорсноп, дерматолог-консультант в Stratum Clinics, объяснила, что пупок содержит скопления мусора, такого как волокна одежды, омертвевшие клетки кожи и волосы на теле, в пупке, пишет Express.co.uk.

Она продолжила: "Это нормальные вещи, с которыми регулярно контактирует вся наша кожа, но впадина пупка может действовать как резервуар. Это чаще встречается у людей с пупком, который входит внутрь, чем у тех, кто находится вне, и особенно у людей с более длинными и густыми волосами на туловище и вокруг пупка.

"Волосы одновременно перемещают мусор к пупку, а также действуют как ловушка, удерживая мусор на месте. Это нормальный физиологический процесс, который не свидетельствует о каком-либо основном состоянии здоровья", - говорит она.

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Доктор Уорсноп посоветовал удалять ворсинки из пупка, хотя это и не обязательно, но желательно это делать.

Она объяснила: "Когда мусор и кожа смешиваются с потом, они могут стать влажными и вызвать раздражение и воспаление. Инфекция может развиться даже в том случае, если есть поврежденная кожа для проникновения патогена".

Хуссейн Абдех из Medicine Direct сообщает, что если у вас пупок странного цвета, странно пахнет или содержит что-то необычное (например, что-то похожее на гной или струпья), это может быть признаком того, что что-то не так.

Он сказал Express Health: "Это наиболее вероятно, если вы не очистите пупок должным образом во время душа или ванны. Бактериальные инфекции могут возникнуть, если вы не очистите пупок тщательно из-за накопления бактерий из-за плохой гигиены. Это может вызвать неприятный запах и необычные выделения".

Итак, как лучше всего очистить пупок?

Абдех сказал: "Вы должны вымывать мыло со своего пупка точно так же, как и с любого другого участка тела. "Если у вас есть пупок, лучше всего его аккуратно удалить. Это удаляет скопление волос, кожи и пуха, облегчая вам очистку".

Доктор Уорсноп посоветовал: "Пух можно просто смыть по мере необходимости, используя мыло и воду, когда вы принимаете душ или ванну. Вы также можете аккуратно использовать ватную палочку, если ворс сложнее удалить. У некоторых людей ворс пупка может накапливаться повторно очень быстро.

"Если это надоедает, то стрижка или удаление волос вокруг пупка может уменьшить или остановить их скопление".

Некоторые инфекции пупка могут быть вызваны кандидой - дрожжевым грибком, который живет на коже.

Люди с сахарным диабетом и страдающие ожирением чаще болеют подобной инфекцией.

Согласно исследованию 2021 года, в среднем пупок является домом для 67 различных типов бактерий.