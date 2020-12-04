Врач рассказала, что может стать главным фактором в борьбе с COVID-19

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Британский медик Гита Мейкер-Кларк убеждена, что носить маски, мыть руки и физически дистанцироваться важно для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает британский портал Express. По словам Мейкер-Кларк, крайне важна при пандемии в борьбе с COVID-19 крайне важна и стойкая иммунная система, которую человек может построить.

"Мы можем мобилизовать огромное количество исследований по укреплению иммунитета. Для того чтобы иммунная система работала на оптимальном уровне, ей нужны "адекватные питательные вещества". Во время острой инфекции (любого типа) реакция организма на стресс вызывает "метаболические изменения", чтобы "отбить" захватчика. Это увеличивает потребность в питательных веществах. Плохое питание вызывает нарушение иммунной функции", — заявила медик.

Доктор Мейкер-Кларк, кроме того, считает, что клиническое использование пищевых продуктов в качестве лекарств играет огромную роль. Врач уверена, что воспалительным состояниям организма можно противостоять ‒ увеличив потребление свежих продуктов и уменьшив потребление рафинированного сахара с обработанными пищевыми продуктами.

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