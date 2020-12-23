Врач рассказала, какая доза шампанского безопасна для организма

Врачи рассказали, какая доза шампанского безопасна для организма / УНИАН

В определенном количестве шампанское может быть полезным для здоровья, поскольку его потребление связано с проявлением положительного психологического эффекта.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на кандидата фармацевтических наук Анна Кошечкина. Специалисты назвала точную дозу этого напитка, которая даст телу позитивный эффект.

"Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом. В небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает важный психологический эффект ", — заявила она.

Кошечкина подчеркнула, что употребление шампанского в количестве бокалов больше двух уничтожает полезное действие напитка. Врач также напомнила о том, что игристый напиток сильно пьянит ‒ поскольку оно содержит углекислый газ, который способствует быстрому усвоению алкоголя. Выпитое в большой дозе оно может способствовать интоксикации организма, которая угрожает здоровью.

"Игристое вино противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, детям, людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка", — подытожила Кошечкина.

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