Врач рассказала, какую опасность несет перевод часов на летнее время

Какую опасность несет перевод часов / pixabay

Врач-невролог Татьяна Майкова рассказала, какую опасность несет перевод часов в Украине.

"Я вам скажу так, самое главное — чтобы было какое-то одно постоянное время. Наверное, мы будем как-то синхронизировать свое решение с Европой, но мы были бы очень благодарны Верховной Раде, если бы они приняли решение, что больше не нужно переводить часы на летнее или зимнее время. Установить какое-то стабильное время было бы очень полезным для организма", - говорит медик.

По ее словам, наш мозг работает в определенных циркадных ритмах.

"Каждая клетка организма имеет точно такие же циркадные ритмы. И если мозг можно убедить, почему мы переводим время, то клетку уговорить нельзя. Это было бы очень полезное для здоровья решение (отменить перевод часов — ред.), это повысило бы и активность, и работоспособность, и добавило бы жизненной силы", — сказала она, передает Украина 24.

Врач объяснила, как скачки времени сказываются на организме.

"Те гормоны, которые адаптируют нас к определенным дневным нагрузкам, выделяются по часам. Поэтому любые сдвиги времени вперед или назад предлагают организму разработать новый ритм, а это невозможно. Эти биологические ритмы складывались миллионы лет, и мы должны жить в соответствии с тем, что выработала природа.Обычно после перевода часов очень сложно людям перестроиться. Наш организм, экономя энергию, пытается жить по определенным выработанным правилам. И если мы меняем время засыпания, меняется время выделения гормона кортизола, а он отвечает за работу иммунной системы, артериального давления, сахара в крови и так далее, огромное количество функций. И мы одним переводом часов нарушаем все эти процессы", — рассказала она.

Читайте такжеВ Украине предложили отменить перевод часов для борьбы с Россией

Врач отметила, что вся дополнительная работа, которая происходит после перевода часов, ложится на мозг, и у людей проявляются самые разные дисфункции:

болевые — головные боли,

боли в спине, суставах,

эмоциональные расстройства,

сосудистые кризы,

повышение или понижение артериального давления,

нарушение сна.

По мнению врача, для Киева больше подходит летнее время. Разница между востоком и западом Украины больше часа, поэтому Верховная Рада должна тщательно изучить вопрос и прийти к общему решению.

Переход на летнее время - о чем ранее сообщал Главред: