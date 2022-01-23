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Врач рассказала о коварной опасности морской капусты

23 января 2022, 23:28

В морской капусте высокое содержание калия и магния, которые необходимы для правильной работы сердечно-сосудистой системы.

капуста
Морская капуста / ua.depositphotos.com

Врач-диетолог Марина Макиша говорит, что морская капуста невероятный источник йода, который нам нужен для нормальной работы щитовидной железы. В ней содержит большое количество пищевой клетчатки при низкой калорийности, что дает нам ощущение сытости без лишнего жира.

"Калорийность чистой морской капусты не больше, чем 10 килокалорий на 100 граммов", - отметила врач.

Однако нужно следить за тем, какой продукт вы потребляете. Поскольку в морскую капусту часто добавляют масло и сахар, блюдо становится калорийнее и вреднее.

Чтобы этого избежать, лучше всего брать замороженную, консервированную или сушеную капусту.

Также диетолог рассказала, что в морской капусте высокое содержание калия и магния, которые необходимы для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, морская капуста содержит альгинатные соединения, помогающие организму прочиститься.

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Диетолог предупредила, что морская капуста в больших количествах может быть вредна для людей с заболеванием щитовидной железы.

"Достаточно 50-100 граммов консервированной морской капусты в течение дня, чтобы получить достаточное количество йода и полезных микроэлементов без вреда для здоровья", – поделилась специалист.

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