Врач рассказала о коварной опасности морской капусты

В морской капусте высокое содержание калия и магния, которые необходимы для правильной работы сердечно-сосудистой системы.
Врач-диетолог Марина Макиша говорит, что морская капуста невероятный источник йода, который нам нужен для нормальной работы щитовидной железы. В ней содержит большое количество пищевой клетчатки при низкой калорийности, что дает нам ощущение сытости без лишнего жира.
"Калорийность чистой морской капусты не больше, чем 10 килокалорий на 100 граммов", - отметила врач.
Однако нужно следить за тем, какой продукт вы потребляете. Поскольку в морскую капусту часто добавляют масло и сахар, блюдо становится калорийнее и вреднее.
Чтобы этого избежать, лучше всего брать замороженную, консервированную или сушеную капусту.
Также диетолог рассказала, что в морской капусте высокое содержание калия и магния, которые необходимы для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, морская капуста содержит альгинатные соединения, помогающие организму прочиститься.
Диетолог предупредила, что морская капуста в больших количествах может быть вредна для людей с заболеванием щитовидной железы.
"Достаточно 50-100 граммов консервированной морской капусты в течение дня, чтобы получить достаточное количество йода и полезных микроэлементов без вреда для здоровья", – поделилась специалист.
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