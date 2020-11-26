Врач рассказала об опасности разноцветных масок для лица

Эксперт советует отдать предпочтение обычной медицинской маске.
Японские ученые утверждают, что ношение масок на 80% уменьшает риск заразиться коронавирусом. Однако отдать предпочтение стоит обычной медицинской маске, а не популярным нынче разноцветным маскам.
Дело в том, что разноцветные защитные маски могут вызвать нежелательные кожные реакции, если они выполнены из химически окрашенной синтетики. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Елена Морозова, передает Агентство городских новостей Москва.
По ее словам, многие люди носят маски черного цвета. В них содержится краситель, который сам по себе вызывает кожные обострения - например, у атопиков при атопическом дерматите.
"Даже сами пациенты жалуются, что эти маски обладают неприятным химическим запахом. Все это может провоцировать дерматоз, потому что черный краситель крайне аллергенный, а если маска еще и сделана из синтетики, то такую маску, конечно же, не стоит использовать. Есть хлопчатобумажные цветные маски - это один вопрос. А если это синтетика, непонятно, где покрашенная, с рисунком - совсем другой", - рассказала врач.
Морозова напомнила, что тканевые маски необходимо регулярно менять или тщательно стирать.
"Особенно у детей сейчас очень много цветных масок. Здесь нужно в первую очередь обращать внимание на производителя и на качество. Если ребенок долго носит такую маску, не меняя и не стирая, это вариант усугубления тяжести подросткового акне. Нужно обязательно следить за чистотой изделия", - подчеркнула эксперт.
Она напомнила, что лучше всего выбирать одноразовую медицинскую маску, которую следует регулярно менять.
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Напомним:
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