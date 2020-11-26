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Врач рассказала об опасности разноцветных масок для лица

26 ноября 2020, 11:56

Эксперт советует отдать предпочтение обычной медицинской маске.

карантин,маска
Маски черного цвета особенно опасны / Reuters

Японские ученые утверждают, что ношение масок на 80% уменьшает риск заразиться коронавирусом. Однако отдать предпочтение стоит обычной медицинской маске, а не популярным нынче разноцветным маскам.

Дело в том, что разноцветные защитные маски могут вызвать нежелательные кожные реакции, если они выполнены из химически окрашенной синтетики. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Елена Морозова, передает Агентство городских новостей Москва.

По ее словам, многие люди носят маски черного цвета. В них содержится краситель, который сам по себе вызывает кожные обострения - например, у атопиков при атопическом дерматите.

"Даже сами пациенты жалуются, что эти маски обладают неприятным химическим запахом. Все это может провоцировать дерматоз, потому что черный краситель крайне аллергенный, а если маска еще и сделана из синтетики, то такую маску, конечно же, не стоит использовать. Есть хлопчатобумажные цветные маски - это один вопрос. А если это синтетика, непонятно, где покрашенная, с рисунком - совсем другой", - рассказала врач.

Морозова напомнила, что тканевые маски необходимо регулярно менять или тщательно стирать.

"Особенно у детей сейчас очень много цветных масок. Здесь нужно в первую очередь обращать внимание на производителя и на качество. Если ребенок долго носит такую маску, не меняя и не стирая, это вариант усугубления тяжести подросткового акне. Нужно обязательно следить за чистотой изделия", - подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что лучше всего выбирать одноразовую медицинскую маску, которую следует регулярно менять.

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Напомним:

  • Инфекционист из Киева Евгений Дубровский жестко раскритиковал масочный режим в Украине и пояснил, почему маски не дают никакой защиты, а наоборот приносят вред.
  • Ученые из Сингапура разработали систему датчиков, которая способна определять симптомы коронавируса. Эту систему можно встроить в любую маску - многоразовую или одноразовую. В результате получится так называемая "умная" маска.
  • Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус.
  • Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.

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