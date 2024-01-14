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Врач скорой помощи назвал худшее время для употребления кофе

Сергей Кущ
14 января 2024, 18:00
Доктор Сурадж Кукадия объяснил, почему кофе может принести вред организму.
Что будет если пить кофе по утрам
Что будет если пить кофе по утрам / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Все мы любим начинать свой день с чашечки кофе, но один эксперт предупредил, что употреблять напиток первым делом на самом деле не самое лучшее, что можно сделать.

В своем TikTok врач общей практики и врач неотложной помощи, более известный как доктор Сурадж Кукадия объяснил, почему ранний кофе может принести вред организму.

"Не пейте кофе первым делом по утрам. По утрам вы получаете естественный всплеск кортизола, который является способом вашего организма разбудить вас и подготовить к дню, поэтому лучше приурочить утренний кофе к тому моменту, когда уровень кортизола начинает падать, что обычно происходит в середине утра", - пояснил доктор.

видео дня

Кортизол — это стероидный гормон, который влияет на несколько аспектов вашего тела, но в основном помогает регулировать реакцию вашего организма на стресс.

Парвиндер Сагу, фармацевт и онлайн-консультант по здоровью в SimplyMedsOnline, также подтвердил, что кофе по утрах - не лучшая идея:

"Употребление кофе сразу после пробуждения может повлиять на выработку кортизола в вашем организме, что может заставить вас чувствовать себя более напряженным и тревожным, если вы сразу окунетесь в кофе, а не за стаканом воды".

Смотрите видео о том, почему нельзя пить кофе по утрам:

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