Врач указал на шесть добавок, которые сделают сперму более сильной и здоровой

Вот что исследователи знают об этих добавках и их влиянии на мужскую фертильность.
По оценкам, от 10% до 20% случаев бесплодия у мужчин вызваны проблемами, связанными с их спермой. Тем не менее, мужские пренатальные витамины, также известные как добавки для мужской фертильности, могут помочь улучшить количество сперматозоидов, говорит Хуан Альварес, доктор медицины, репродуктивный эндокринолог в Центрах фертильности Иллинойса.
Как цитирует его Insider, Альварес рекомендует ежедневно принимать поливитамины, которые включают цинк, фолиевую кислоту, витамин С и витамин D, а также несколько других добавок.
Вот что исследователи знают об этих добавках и их влиянии на мужскую фертильность.
1. Витамин Е
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Витамин Е - жирорастворимый антиоксидант. Исследование 2011 года предполагает, что витамин Е вместе с селеном полезен для увеличения подвижности сперматозоидов - или способности плавать к яйцеклетке - у бесплодных мужчин.
Клиника Мэйо рекомендует 15 мг в день, не превышая 180 мг, так как это может увеличить риск рака простаты.
2. Витамин С
Витамин C - это водорастворимый витамин, участвующий в метаболизме белков, помимо других процессов в организме. Витамин С сам по себе является антиоксидантом, который может помочь улучшить качество спермы.
Согласно обзору 2020 года, клинические доказательства витаминов, которые увеличивают мужскую фертильность, в основном включают витамин C, а также L-карнитин, витамин E и цинк. Альварес рекомендует 1000–2000 мг витамина С в день.
3. L-карнитин
Обзор 2012 года показывает, что L-карнитин может помочь улучшить качество спермы и движение сперматозоидов. Национальный институт здравоохранения сообщает, что человеческий организм вырабатывает достаточное количество карнитина, поэтому диетических рекомендаций относительно добавки нет.
Тем не менее, некоторые исследования добавок карнитина показали, что прием 2 граммов в день в течение 2 месяцев увеличивает подвижность сперматозоидов.
4. Витамин D
Витамин D - еще один жирорастворимый витамин, который помогает уменьшить воспаление, поддерживать уровень кальция и фосфата и регулировать рост клеток.
Исследование 2017 года показало, что добавление большего количества витамина D помогает контролировать уровень кальция, который необходим для подвижности сперматозоидов. Альварес рекомендует 15 мкг витамина D в день.
5. Цинк
Цинк участвует в ряде процессов, которые наделяют сперматозоиды физическими способностями сливаться с яйцеклеткой и проникать в нее.
Обзор 2016 года показал, что низкий уровень цинка был связан с мужским бесплодием. Альварес говорит, что он рекомендует мужчинам пренатальные поливитамины с цинком из-за его способности повышать выработку тестостерона, количество сперматозоидов и функцию сперматозоидов.
NIH рекомендует не более 40 мг цинка в день, так как слишком большое количество может привести к вредным побочным эффектам, таким как рвота, диарея, головные боли и ослабление иммунной системы.
6. Фолиевая кислота
Фолиевая кислота - это разновидность фолиевой кислоты - водорастворимого витамина B, который, по словам Альвареса, может помочь уменьшить аномалии сперматозоидов. Клиника Майо рекомендует взрослым принимать не более 400 мкг в день.
Важно отметить, что влияние фолиевой кислоты и цинка на мужскую фертильность все еще остается спорным. Исследование, проведенное в 2020 году Национальным институтом здравоохранения США, не показало никаких преимуществ в отношении качества спермы или коэффициента рождаемости у мужчин, принимающих добавки цинка и фолиевой кислоты.