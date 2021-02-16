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Врач указал на шесть добавок, которые сделают сперму более сильной и здоровой

16 февраля 2021, 09:48

Вот что исследователи знают об этих добавках и их влиянии на мужскую фертильность.

Сперма
Вот что исследователи знают об этих добавках и их влиянии на мужскую фертильность. / Naked Science

По оценкам, от 10% до 20% случаев бесплодия у мужчин вызваны проблемами, связанными с их спермой. Тем не менее, мужские пренатальные витамины, также известные как добавки для мужской фертильности, могут помочь улучшить количество сперматозоидов, говорит Хуан Альварес, доктор медицины, репродуктивный эндокринолог в Центрах фертильности Иллинойса.

Как цитирует его Insider, Альварес рекомендует ежедневно принимать поливитамины, которые включают цинк, фолиевую кислоту, витамин С и витамин D, а также несколько других добавок.

Вот что исследователи знают об этих добавках и их влиянии на мужскую фертильность.

1. Витамин Е

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Витамин Е - жирорастворимый антиоксидант. Исследование 2011 года предполагает, что витамин Е вместе с селеном полезен для увеличения подвижности сперматозоидов - или способности плавать к яйцеклетке - у бесплодных мужчин.

Клиника Мэйо рекомендует 15 мг в день, не превышая 180 мг, так как это может увеличить риск рака простаты.

2. Витамин С

Витамин C - это водорастворимый витамин, участвующий в метаболизме белков, помимо других процессов в организме. Витамин С сам по себе является антиоксидантом, который может помочь улучшить качество спермы.

Согласно обзору 2020 года, клинические доказательства витаминов, которые увеличивают мужскую фертильность, в основном включают витамин C, а также L-карнитин, витамин E и цинк. Альварес рекомендует 1000–2000 мг витамина С в день.

3. L-карнитин

Обзор 2012 года показывает, что L-карнитин может помочь улучшить качество спермы и движение сперматозоидов. Национальный институт здравоохранения сообщает, что человеческий организм вырабатывает достаточное количество карнитина, поэтому диетических рекомендаций относительно добавки нет.

Тем не менее, некоторые исследования добавок карнитина показали, что прием 2 граммов в день в течение 2 месяцев увеличивает подвижность сперматозоидов.

4. Витамин D

Витамин D - еще один жирорастворимый витамин, который помогает уменьшить воспаление, поддерживать уровень кальция и фосфата и регулировать рост клеток.

Исследование 2017 года показало, что добавление большего количества витамина D помогает контролировать уровень кальция, который необходим для подвижности сперматозоидов. Альварес рекомендует 15 мкг витамина D в день.

5. Цинк

Цинк участвует в ряде процессов, которые наделяют сперматозоиды физическими способностями сливаться с яйцеклеткой и проникать в нее.

Обзор 2016 года показал, что низкий уровень цинка был связан с мужским бесплодием. Альварес говорит, что он рекомендует мужчинам пренатальные поливитамины с цинком из-за его способности повышать выработку тестостерона, количество сперматозоидов и функцию сперматозоидов.

NIH рекомендует не более 40 мг цинка в день, так как слишком большое количество может привести к вредным побочным эффектам, таким как рвота, диарея, головные боли и ослабление иммунной системы.

6. Фолиевая кислота

Фолиевая кислота - это разновидность фолиевой кислоты - водорастворимого витамина B, который, по словам Альвареса, может помочь уменьшить аномалии сперматозоидов. Клиника Майо рекомендует взрослым принимать не более 400 мкг в день.

Важно отметить, что влияние фолиевой кислоты и цинка на мужскую фертильность все еще остается спорным. Исследование, проведенное в 2020 году Национальным институтом здравоохранения США, не показало никаких преимуществ в отношении качества спермы или коэффициента рождаемости у мужчин, принимающих добавки цинка и фолиевой кислоты.

здоровье сперма
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