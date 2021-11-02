Врачи назвали 5 самых опасных для завтрака продукта

Что нельзя есть на завтрак / pixabay

Завтрак для каждого из нас залог здоровья и бодрости на весь день. Диетологи рассказали, какие продукты на завтрак есть категорически нельзя, чтобы ваш день был не испорчен.

Быстрые завтраки повышают уровень сахара в крови и вызывают очень скоро чувство голода, а поэтому стоит опасаться переедания и как следствие – возникновения лишнего веса.

Нельзя на завтрак употреблять бананы. Они могут вызвать кальциево-магниевый дисбаланс. А также влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Категорически запрещено пить холодные напитки утром. Они тормозят переваривание пищи.

Утром сахар плохо расщепляется. Сахар натощак заставляет поджелудочную работать на износ, потому сладости, торты, конфеты кушать не стоит.

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Натощак пить кофе нельзя. Оно раздражает слизистую оболочку, повышает секрецию желудочного сока и способствует развитию гастрита. Поэтому съешьте что-либо, и только затем пейте кофе, чтобы с самого утра не спровоцировать боль в желудке.

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