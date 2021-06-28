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Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле

28 июня 2021, 01:37
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Холестерин, как напоминают ученые, опасен тем, что легко приводит к постоянному накоплению "желтоватых отложений" в сухожилиях человеческого тела.

Холестерин
Холестерин / Andrew Wiseman / flickr.com

Высокий уровень холестерина может привести к серьезным проблемам с сердцем, но симптоматически холестерин никак себя не проявляет. О незаметном симптоме в лодыжке написал портал Daily Express со ссылкой на исследование канадских ученых .

В Университете Британской Колумбии (UBC) утверждают, что холестерин — липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — может привести к накоплению "желтоватых отложений" в сухожилиях.

"Из-за биохимического родства между ЛПНП и коллагеном, содержащимся в сухожилиях, ЛПНП выходит из кровотока и прикрепляется к сухожилиям, особенно Ахиллову, становясь больше и тверже, вызывая воспаление", — пишут ученые.

Из-за этого нарушается структурная целостность сухожилия, становятся заметными изменения в нем. Кроме того, повышенный холестерин может зависеть от возраста, веса или другого заболевания (например, высокого давления или диабета). Для его снижения потребуется внести изменения в образ жизни и рацион. Необходимо снизить объем насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном и топленом масле, сале, жирном мясе и сыре.

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Напомним, ранее известный врач-диетолог Оксана Скиталинская напомнила, что высокий уровень холестерина в организме провоцирует атеросклероз, а восстанавливать все функции нужно с помощью правильного питания и физической активности.

Скиталинская утверждает, что каждый человек может продлить молодость своего организма с помощью наполнения ежедневного меню продуктами, которые обладают противовоспалительными свойствами.

здоровье холестерин
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