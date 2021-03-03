Врачи назвали 11 лучших способов остановить простуду еще до ее начала

Существует множество способов предотвратить простуду и сократить ее продолжительность./ poradumo.com.ua

Когда ваше тело охватывает простуда, может показаться, что вы во власти вируса, когда дело касается того, как долго она продлится.

"Простуда - это вирусная инфекция горла и носа. Простуду могут вызывать многие типы вирусов, но наиболее частым виновником является риновирус", - говорит Адиба Хан, доктор медицины, семейный врач больницы Northwestern Medicine Lake Forest.

Насморк, боль в горле, кашель, заложенность носа, легкая ломота в теле и головные боли, чихание и субфебрильная температура могут вызвать у вас чувство истощения до того, как симптомы начнут исчезать.

Не говоря уже о том, что простуда во многом напоминает COVID-19, респираторное заболевание, вызванное новым коронавирусом, сообщает Women`s Health.

Но настоящая простуда обычно безвредна, хотя может потребоваться до двух недель, чтобы почувствовать себя лучше, - объясняет Дебора С. Клементс, доктор медицины, семейный врач из больницы Northwestern Medicine Lake Forest.

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Лучшее, что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя здоровым в холодные месяцы? Прежде всего, не позволяйте простуде овладеть вашим телом. На самом деле, существует множество способов предотвратить простуду и сократить ее продолжительность. Вот как вы можете бороться с ними в течение всего сезона.

Купите увлажнитель

Низкая влажность высушивает носовые ходы, затрудняя захват и устранение микробов, которые оседают в носовых пазухах, что в конечном итоге приводит к простуде.

"Увлажнитель может помочь сохранить влажность слизистых оболочек. Сухие слизистые оболочки носа препятствуют способности вашего организма улавливать микробы, попадающие в организм, - говорит Эмбер Талли, доктор медицины, врач семейной медицины из клиники Кливленда.

Но следите за тем, чтобы увлажнитель был чистым, так как теплая влажная среда может стать питательной средой для плесени (которая также может вызывать симптомы простуды, если у вас на нее аллергия).

Употребляйте витамин D

Исследования показывают, что люди, которые не получают достаточного количества витамина D, гораздо чаще страдают от инфекции верхних дыхательных путей, вызывающей кашель, першение в горле или заложенность носа, чем те, кто получает его в достаточных количествах. способность системы mune бороться с инфекцией, говорит доктор Талли.

Так что сделайте сворачивание своим приоритетом: займитесь йогой, попробуйте медитацию, отправляйтесь на ежедневную прогулку по природе или уделите приоритетное время после работы, чтобы приготовить ужин с семьей - все, что поможет вам избавиться от долгого дня, поможет.

Высыпайтесь

Хороший сон - ключ к предотвращению простуды. В одном исследовании JAMA Internal Medicine исследователи дали 153 здоровым мужчинам и женщинам назальные капли, содержащие риновирус, и отслеживали их привычки сна. Они обнаружили, что люди, которые регулярно спали менее семи часов, в три раза чаще заболевали простудой, чем те, кто спал восемь или более часов каждую ночь. Национальный фонд сна рекомендует стремиться к минимуму 7-9 часов в сутки.

Употребляйте цинк

Исследования показывают, что цинк действительно может уменьшить рост вирусов, говорит доктор Клементс. Кроме того, прием цинка (обычно в форме таблеток цинка или назальных спреев с глюконатом цинка), по-видимому, сокращает продолжительность и тяжесть симптомов сразу после их появления, согласно NIH.

"Хотя правильная дозировка в настоящее время неясна, исследования показали пользу только при суточных дозах, превышающих 75 миллиграммов", - говорит Клементс. NIH предполагает, что большинству взрослых для удовлетворения их повседневных потребностей требуется гораздо меньше, поэтому просто выбирайте продукты, богатые цинком, а не добавки (если вы сначала не поговорите об этом со своим врачом). Мясо, тофу, устрицы и чечевица - отличные источники этого минерала.

Промаркируйте стакан для питья

"Когда член семьи простужен, попробуйте использовать одноразовые стаканы или стаканы с этикетками. Это может помочь предотвратить случайное распространение вируса ", - говорит Хан. И будьте особенно осторожны, когда дело доходит до совместного использования предметов, которые могут быть заражены больным членом семьи, особенно на фоне COVID-19, таких как телефоны, полотенца или посуда.

Включите пробиотики

Не все бактерии вредны - полезные микробы в кишечнике, содержащиеся в пробиотических продуктах, таких как йогурт, квашеная капуста и чайный гриб, могут помочь поддержать вашу иммунную систему. В конце концов, большая часть вашей иммунной системы находится прямо в желудочно-кишечном тракте.

Одно исследование 2014 года, опубликованное в Журнале науки и медицины в спорте, на самом деле показало, что игроки в регби, которые принимали пробиотические добавки, испытывали гораздо меньше простудных заболеваний и инфекций ЖКТ, чем те, кто принимал плацебо.

Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что пробиотики действительно могут защищать от вирусов, но исследования показывают, что полезные микробы полезны и при появлении симптомов. Например, в исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, исследователи обнаружили, что, хотя студенты колледжей, принимавшие пробиотики или плацебо, заболевали простудными заболеваниями с одинаковой скоростью, те, кто принимал пробиотики, испытывали менее выраженные симптомы (например, заложенность носа или боль в горле).

Наденьте маску для лица

Ношение маски для лица - один из самых эффективных способов предотвратить распространение COVID-19, а также других респираторных инфекций, таких как простуда. Маска не только защищает окружающих, но и показывает, что маска для лица помогает защитить и того, кто ее носит.

Вирусы, в том числе вызывающие простуду, грипп или COVID-19, обычно передаются от инфицированного человека к другим по воздуху после кашля или чихания. Когда все носят маски, мы защищаем друг друга от потенциально инфицированных респираторных капель.

Более того, "исследования показывают, что материалы тканевых масок также могут уменьшить воздействие инфекционных капель на пользователей за счет фильтрации, включая фильтрацию мелких капель и частиц размером менее 10 микрон", - говорится в исследовательском отчете CDC, отмечая, что "несколько слоев ткани с большим количеством нитей продемонстрировали превосходные характеристики по сравнению с однослойными тканями с меньшим количеством нитей".

Сделайте прививку от гриппа

Хотя простуда и грипп вызываются очень разными вирусами, они могут казаться очень похожими, когда дело доходит до симптомов. Однако грипп поразит вас сильнее и может вызвать опасные осложнения, особенно если у вас уже ослаблена иммунная система. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы защитить себя, - это делать прививку от гриппа каждый год, поскольку циркулирующие вирусы постоянно меняются.

Держите руки в чистоте и подальше от глаз, носа или рта

Даже если вы этого не замечаете, скорее всего, вы часто прикасаетесь к своему лицу. Фактически, одно небольшое исследование 2008 года показало, что участники касались своего лица в среднем 16 раз в час. Это главный запрет во время сезона простуды и гриппа: когда вы вступаете в контакт с вирусом - через другого человека или через инфицированную поверхность - он может попасть в ваш организм, если ваши руки не вымыты должным образом, согласно Центрам по контролю за заболеваниями. и профилактика (CDC). "Вирусы также распространяются при контакте кожи с кожей, например при рукопожатии", - говорит доктор Клементс.

Продезинфицируйте свой телефон

Подумайте обо всех местах, где вы кладете телефон в течение дня: кухонная стойка, туалетная кабина, стол в ресторане.

Фактически, исследование Университета Аризоны в 2012 году показало, что в сотовых телефонах может быть в 10 раз больше бактерий, чем в сиденьях унитаза.

Найдите время, чтобы расслабиться

Чувство усталости может фактически подготовить почву для простуды, поскольку стресс заставляет ваше тело вырабатывать излишки кортизола - гормона, который может ослабить ваше здоровье.

Итог: профилактика - действительно лучшее лекарство

Но не волнуйтесь, если вы заболеете - большинство взрослых простужаются по крайней мере один или два раза в год. Просто следите за тем, как долго это длится: "Если у вас высокая температура или стойкие симптомы, обязательно обратитесь к врачу, чтобы убедиться, что больше ничего не происходит", - говорит доктор Клементс.