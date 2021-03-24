Врачи назвали четыре дешевых способа способа жить дольше

Не обязательно есть дорогие продукты для здоровья / Фото: vegetarian-way.com

Долголетие - универсальная цель, но не все начинают одинаково. Деньги покупают время и ноу-хау, но продление жизни - не прерогатива богатых.

В беседе с Express.co.uk врач-терапевт Низа Аслам рассказали о дешевых и простых диетических приемах, которые могут способствовать долголетию.

По словам доктора Аслама, одна простая настройка - есть обезжиренные молочные продукты, особенно простой йогурт.

Она объяснила: "Обычный обезжиренный йогурт богат кальцием, который жизненно важен для здоровья костей, и с низким содержанием жира, с дополнительным преимуществом отсутствия дополнительного свободного сахара".

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Доктор Аслам добавил: "Йогурт также содержит полезные бактерии, которые помогают сбалансировать микробную популяцию кишечника в здоровом направлении".

Она процитировала новые исследования, которые показывают, что регулярное употребление кисломолочных продуктов, таких как йогурт, увеличивает популяцию бифидобактерий и лактобактерий и может помочь улучшить иммунную функцию.

Фиолетовый вверх

Еще один стимул к долголетию - есть больше фиолетовых растений в виде черной смородины.

"Пурпурные растения часто забывают или не любят, но они являются источником антиоксидантов, и это особенно касается новозеландской черной смородины, которая является самым богатым в мире источником антоциановых антиоксидантов", - пояснила она.

Антиоксиданты - это соединения, которые играют ключевую роль в защите нашего организма.

"Исследования показывают, что черная смородина обладает особой пользой для здоровья, поскольку обладает противовоспалительным, антиоксидантным и сосудорасширяющим действием, что означает, что они помогают подавить вредное воспаление в организме, способствуют заживлению и восстанавливают, укрепляют иммунитет и помогают с сердечными заболеваниями", - сообщил Аслам.

Она также процитировала опубликованные данные, которые показывают, как часы старения в артериях и кровеносных сосудах были повернуты на 10 лет назад после приема черной смородины течение одной недели.

Другие научные исследования также показывают, как та же добавка из новозеландской черной смородины улучшает толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину - маркеры диабета.

Увеличьте потребление лосося

"Лосось - богатый источник витамина D, в котором все мы нуждаемся в большем количестве", - говорит д-р Аслам.

Почему витамин D так важен?

Доктор Аслам сослался на данные популяционных исследований, которые показали связь между низким уровнем витамина D и проблемами со здоровьем, такими как снижение когнитивных функций, депрессия, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет 2 типа и рак.

"Низкий уровень витамина D также был связан с повышенным риском смерти от COVID и серьезностью заболевания", - сообщила она.

Более того, доктор Аслам процитировал предварительное исследование, основанное на 20-летнем наблюдении за более чем 78000 взрослых австрийцев (представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Барселоне в 2019 году), которое показало, что люди с низким уровнем витамина D в вероятность смерти в течение периода исследования у них была почти в три раза выше, чем у крови с адекватным уровнем.

Как пополнить запас витамина D

Организм вырабатывает витамин D из-за попадания прямых солнечных лучей на кожу на открытом воздухе.

Но с октября по начало марта мы не получаем достаточного количества витамина D от солнечного света.

Витамин D содержится в небольшом количестве продуктов:

Жирная рыба - например, лосось, сардины, сельдь и скумбрия

Красное мясо

Печень

Яичные желтки

Обогащенные продукты - например, некоторые жирные пасты и сухие завтраки.

Еще один источник витамина D - это пищевые добавки.

"В Великобритании коровье молоко, как правило, не является хорошим источником витамина D, потому что оно не обогащено витамином D, как в некоторых других странах", - добавляет NHS.