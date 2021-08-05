Врачи назвали напиток, который вызывает рак в раннем возрасте

Фруктовый сок или искусственно подслащенные напитки не повышают риск рака. / Pixabay

Колоректальный рак быстро растет среди молодых людей. По данным Национального института рака (NCI), с 1990-х годов частота этого заболевания (включая рак толстой и прямой кишки) увеличилась более чем вдвое среди взрослых моложе 50 лет.

NCI предполагает, что нездоровая диета может быть одним из факторов. Метаанализ более 100 исследований, опубликованный в апреле 2018 года в журнале Obesity, показал, что половина молодых людей с колоректальным раком имеют избыточный вес, а 17 процентов страдают ожирением, пишет Еverydayhealth.com.

Исследование, опубликованное в мае 2021 года в журнале Gut, подтверждает это мнение. Исследование показало, что риск развития колоректального рака удваивается у женщин, которые каждую неделю употребляют два или более сладких напитка (например, газированные напитки, подслащенный чай или спортивные и энергетические напитки), по сравнению с теми, кто в среднем употребляет менее одного из этих продуктов в день.

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В рамках исследования Инь Цао, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, адъюнкт-профессор хирургии Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, и его сотрудники проанализировали данные о состоянии здоровья более 94 000 зарегистрированных медсестер в возрасте от 25 до 42 лет. Каждые четыре года участники заполнили анкету, в которой были указаны сведения об их потреблении напитков.

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В течение среднего периода наблюдения в 24 года ученые наблюдали 109 случаев колоректального рака среди женщин. Основываясь на этой информации, доктор Цао и ее соавторы подсчитали, что каждая дополнительная порция сладких напитков повышает риск развития колоректального рака на 16 процентов.

Изучая подгруппу из 41 272 медсестер, которые записывали свое потребление сладких напитков в возрасте от 13 до 18 лет, исследователи обнаружили, что ежедневная порция была связана с повышением вероятности развития рака на 32 процента.

Они отметили, что фруктовый сок или искусственно подслащенные напитки не повышают риск рака.

Альфред Нойгут, доктор медицинских наук, профессор исследований рака Колумбийского университета в Нью-Йорке, который не принимал участия в исследовании, отмечает, что исследование предоставляет дополнительные доказательства вредного воздействия сахара и подслащенных напитков на здоровье. Они не только способствуют ожирению, но и связаны с другими видами рака, диабетом и сердечными заболеваниями.

"Результаты здесь объединяют целую мозаику отрицательных результатов для сладких напитков", - сказал он.