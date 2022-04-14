Врачи назвали натуральные антибиотики, которые безопасно давать детям

Чем можно заменить антибиотики / УНИАН

Врачи рассказали о натуральных антибиотиках, которые можно давать детям. В отличие от аптечных, эти средства не убивают микрофлору, а вот патогенам и инфекциям "сопротивление" они окажут, пишет Країна здоров'я.

Один из самых эффективных - прополис. Он содержит фитонциды, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы, замедляют их рост и развитие.

Цитросепт - экстракт семян грейпфрута. Его используют для профилактики ОРВИ, гриппа, простуды, герпеса и даже пищевых отравлений.

Корень эхинацеи активно сопротивляется вирусам, бактериям и грибкам.

Сильный природный антибиотик - коллоидное серебро. Кроме того, это еще и хороший антисептик. Серебро способно нейтрализовать около 700 видов различных болезнетворных микроорганизмов.

Читайте также: