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Врачи назвали натуральные антибиотики, которые безопасно давать детям

14 апреля 2022, 04:20

Цитросепт - экстракт семян грейпфрута. Его используют для профилактики ОРВИ, гриппа, простуды, герпеса и даже пищевых отравлений.

Антибиотики
Чем можно заменить антибиотики / УНИАН

Врачи рассказали о натуральных антибиотиках, которые можно давать детям. В отличие от аптечных, эти средства не убивают микрофлору, а вот патогенам и инфекциям "сопротивление" они окажут, пишет Країна здоров'я.

Один из самых эффективных - прополис. Он содержит фитонциды, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы, замедляют их рост и развитие.

Цитросепт - экстракт семян грейпфрута. Его используют для профилактики ОРВИ, гриппа, простуды, герпеса и даже пищевых отравлений.

Корень эхинацеи активно сопротивляется вирусам, бактериям и грибкам.

Сильный природный антибиотик - коллоидное серебро. Кроме того, это еще и хороший антисептик. Серебро способно нейтрализовать около 700 видов различных болезнетворных микроорганизмов.

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