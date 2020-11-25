Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия

Большинство людей связывают начало деменции с потерей памяти, но при некоторых формах деменции этот симптом проявляется лишь позже. / Pixabay

Деменция - это синдром (группа родственных симптомов), связанный с постоянным ухудшением функционирования мозга. Есть много разных причин деменции и много разных типов. Пораженная область мозга определяет разновидность деменции и течение симптомов.

Большинство людей связывают начало деменции с потерей памяти, но при некоторых формах деменции этот симптом проявляется лишь позже.

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Примером может служить лобно-височная деменция (ЛВД). ЛВД влияет на переднюю и боковые части мозга (лобные и височные доли), которые определяют поведение и язык,

По данным клиники Мэйо, наиболее распространенные признаки ЛВД связаны с резкими изменениями в поведении и личности.

Как объясняет орган, занимающийся здоровьем, это может принимать форму повторяющегося компульсивного поведения, например, причмокивания губ.

Другое повторяющееся компульсивное поведение, связанное с ЛТД, включает постукивание и хлопанье в ладоши.

Некоторые люди также испытывают проблемы с речью и языком, что в конечном итоге может привести к тому, что человек с ЛВД потеряет способность говорить и станет немым, предупреждает NHS.

Языковые и речевые проблемы включают:

Неправильное использование слов - например, называть овцу собакой.

Потеря словарного запаса

Повторение ограниченного количества фраз

Забывание значение общих слов

Медленная, неуверенная речь

Трудно произносить правильные звуки, чтобы произносить слова

Получение слов в неправильном порядке

Автоматическое повторение того, что сказали другие люди

Что делать?

"Обратитесь к терапевту, если вы считаете, что у вас есть ранние симптомы деменции", - советует NHS.

Если вы беспокоитесь о ком-то другом, посоветуйте ему записаться на прием к терапевту и, возможно, предложите вам пойти с ним, говорит орган здравоохранения.

"Врач общей практики может провести несколько простых проверок, чтобы попытаться выяснить причину ваших симптомов, и может направить вас к специалисту для дальнейших анализов", - добавляет он.

Могу ли я снизить свой риск?

Лобно-височная деменция вызывается скоплениями аномального белка, образующегося внутри клеток мозга. Не совсем понятно, почему это происходит, но часто существует генетическая связь.

"При поведенческом варианте ЛВД каждый второй или третий человек с этим заболеванием может иметь семейный анамнез", - поясняет исследование Alzheimer's Research UK.

По данным благотворительной организации, ученые обнаружили ряд дефектных генов, которые могут вызывать наследственные формы ЛТД, включая тау, програнулин и C9ORF72.

"Если ваш врач подозревает сильную семейную связь, вам могут предложить генетический тест, а близким родственникам может быть предложено генетическое консультирование", - говорится в нем.

Исследования продолжаются, чтобы понять факторы риска, которые могут лежать в основе ЛТБ. Исследования показывают, что тревожность может быть фактором риска развития ЛВД.

84 пациента с ЛВД и 556 пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) сравнивались со 117 когнитивно здоровыми пожилыми людьми.

И пациенты, и контрольная группа были участниками второго исследования здоровья Nord-Trøndelag (HUNT2) с 1995 по 1997 год, в котором депрессия и тревога оценивались с помощью Госпитальной шкалы тревожности и депрессии (HADS).

Были обнаружены значительные ассоциации между тревогой и ЛВД, а также между депрессией и БА.

Значительно повышенный риск развития ЛВД наблюдался у пациентов, которые сообщали о тревоге с помощью HADS.