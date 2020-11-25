УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия

25 ноября 2020, 16:21

Большинство людей связывают начало деменции с потерей памяти, но при некоторых формах деменции этот симптом проявляется лишь позже.

Деменция_Альцгеймера
Большинство людей связывают начало деменции с потерей памяти, но при некоторых формах деменции этот симптом проявляется лишь позже. / Pixabay

Деменция - это синдром (группа родственных симптомов), связанный с постоянным ухудшением функционирования мозга. Есть много разных причин деменции и много разных типов. Пораженная область мозга определяет разновидность деменции и течение симптомов.

Большинство людей связывают начало деменции с потерей памяти, но при некоторых формах деменции этот симптом проявляется лишь позже.

Читайте такжеУченые назвали специю, которая уменьшает риск Альцгеймера и продлевает жизнь

Примером может служить лобно-височная деменция (ЛВД). ЛВД влияет на переднюю и боковые части мозга (лобные и височные доли), которые определяют поведение и язык,

По данным клиники Мэйо, наиболее распространенные признаки ЛВД связаны с резкими изменениями в поведении и личности.

Как объясняет орган, занимающийся здоровьем, это может принимать форму повторяющегося компульсивного поведения, например, причмокивания губ.

Другое повторяющееся компульсивное поведение, связанное с ЛТД, включает постукивание и хлопанье в ладоши.

Некоторые люди также испытывают проблемы с речью и языком, что в конечном итоге может привести к тому, что человек с ЛВД потеряет способность говорить и станет немым, предупреждает NHS.

Языковые и речевые проблемы включают:

  • Неправильное использование слов - например, называть овцу собакой.
  • Потеря словарного запаса
  • Повторение ограниченного количества фраз
  • Забывание значение общих слов
  • Медленная, неуверенная речь
  • Трудно произносить правильные звуки, чтобы произносить слова
  • Получение слов в неправильном порядке
  • Автоматическое повторение того, что сказали другие люди

Что делать?

"Обратитесь к терапевту, если вы считаете, что у вас есть ранние симптомы деменции", - советует NHS.

Если вы беспокоитесь о ком-то другом, посоветуйте ему записаться на прием к терапевту и, возможно, предложите вам пойти с ним, говорит орган здравоохранения.

"Врач общей практики может провести несколько простых проверок, чтобы попытаться выяснить причину ваших симптомов, и может направить вас к специалисту для дальнейших анализов", - добавляет он.

Могу ли я снизить свой риск?

Лобно-височная деменция вызывается скоплениями аномального белка, образующегося внутри клеток мозга. Не совсем понятно, почему это происходит, но часто существует генетическая связь.

"При поведенческом варианте ЛВД каждый второй или третий человек с этим заболеванием может иметь семейный анамнез", - поясняет исследование Alzheimer's Research UK.

По данным благотворительной организации, ученые обнаружили ряд дефектных генов, которые могут вызывать наследственные формы ЛТД, включая тау, програнулин и C9ORF72.

"Если ваш врач подозревает сильную семейную связь, вам могут предложить генетический тест, а близким родственникам может быть предложено генетическое консультирование", - говорится в нем.

Исследования продолжаются, чтобы понять факторы риска, которые могут лежать в основе ЛТБ. Исследования показывают, что тревожность может быть фактором риска развития ЛВД.

84 пациента с ЛВД и 556 пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) сравнивались со 117 когнитивно здоровыми пожилыми людьми.

И пациенты, и контрольная группа были участниками второго исследования здоровья Nord-Trøndelag (HUNT2) с 1995 по 1997 год, в котором депрессия и тревога оценивались с помощью Госпитальной шкалы тревожности и депрессии (HADS).

Были обнаружены значительные ассоциации между тревогой и ЛВД, а также между депрессией и БА.

Значительно повышенный риск развития ЛВД наблюдался у пациентов, которые сообщали о тревоге с помощью HADS.

здоровье психическая болезнь болезнь Альцгеймера
Сейчас вы просматриваете новость «Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогнозКак пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Названы самые опасные витаминыНазваны самые опасные витамины Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признакиИзменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 летУченые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет Ученые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекцииУченые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекции
Следующий материал

Последние новости

16:46
В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса
16:37
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
16:30
Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война - СМИ Видео
16:26
Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение Видео
16:21
Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия Видео
Реклама
16:09
Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото Фото
15:58
Министр обороны ФРГ сделала громкое заявление об угрозе со стороны России Видео
15:54
Первая волна коронавируса в Украине: иммунолог назвал сроки завершения Видео
15:48
В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина Видео
15:46
Экс-замглавы СБУ Артюхов может стать фигурантом расследований ГБР – СМИ
15:43
Дженнифер Лопес разделась догола для нового клипа
15:41
Синоптик обещает "красивенную" погоду в четверг – и грустные выходные Видео
15:29
Украина пошла торговой войной на Беларусь
15:19
Шмыгаль рассказал, есть ли толк от карантина выходного дня Видео
15:03
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
14:56
Кабмин продлил санкции против России: стал известен срок
14:34
Жесткий карантин на Новый год и Рождество: Шмыгаль прояснил ситуацию Видео
14:30
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
14:28
Пашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному Карабаху Видео
14:25
Модель на фото бесстыдно вывалила грудь 15-го размера
Реклама
14:09
Когда антибиотики при коронавирусе разрешают принимать: врач назвала симптомы Видео
13:57
Головная боль: названы 10 видов боли и что с ней делать Видео
13:55
Гражданство РФ в Крыму и на Донбассе: в ГПУ раскрыли планы по решению вопроса Видео
13:45
Голая женщина устроила перформанс возле Офиса президента
13:33
Администрация Трампа на прощание решила ударить санкциями по России Видео
13:15
"Чистим пулемет": нардеп назвал новое условие России по Донбассу
13:13
У Путина оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Донбасса Видео
13:03
Меган Маркл потеряла ребенка Видео
12:58
"Стринги, ну не Ваше": Волочковой досталось в Сети за фото в купальнике и ластах
12:43
Мед Манука: почему все сходят с ума и в чем его польза Видео
12:39
Новый год по Zoom: в Кабмине пояснили свой план по жесткому карантину Видео
12:24
В ЮНИСЕФ спрогнозировали, когда в Украине будет максимальный уровень COVID-19
12:19
Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ Видео
12:09
Байден не спасет Северный поток-2 для Германии и России – Bloomberg
12:05
Алиев сообщил о контроле Азербайджана над новой территорией Карабаха Видео
12:00
Доктор Комаровский объяснил, с чем связаны главные мифы о коронавирусе Видео
12:00
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
11:51
"Очаги инфекции": эксперт назвал места, в которых обязательно проводить тестирование на COVID-19 Видео
11:43
"Страна вылетает в трубу": Саакашвили выдал страшный прогноз для экономики Украины Видео
11:39
Ученые выяснили, как коронавирусу удается выживать на разных поверхностях
Реклама
11:34
Один облцентр уже без елки на Новый год – но власти нашли ей альтернативу Видео
11:12
Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Минздраве объяснили ситуацию Видео
10:50
Украинцы с COVID-19 смогут вызвать "скорую" на дом по-новому
10:39
Интервальное голодание: детальный план разных систем похудения Видео
10:34
Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона Видео
10:29
В Одессе стрела крана протаранила маршрутку: названо число пострадавших Видео
10:20
Утро после мальчишника на Банковой мнение
10:14
Байден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа Видео
10:04
Астролог назвал взрывоопасный знак Зодиака Видео
10:02
Как "добыть" витамин D из продуктов: топ-7 самых питательных Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять