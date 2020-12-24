Врачи назвали неожиданный вред мандаринов: кому нельзя есть

Медики назвали вред мандаринов.
Мандарины являются одним из самых богатых источников витамина С, а также защищают от простудных заболеваний. Но медики предупреждают, что мандарины могут провоцировать другие болезни при их неправильном употреблении.
По словам диетологов, мандарины стоит кушать до употребления тяжелой пищи. Попав в желудок после основных блюд, тяжелого мяса, они не переварятся и начнут бродить, вызывая изжогу, отрыжку и вздутие живота, пишет HealthLine.
Кроме того, мандарины могут спровоцировать сильную аллергию, а аскорбиновая кислота в составе мандаринов может раздражать слизистую желудка.
Кому нельзя кушать мандарины:
- при язвенной болезни,
- повышенной кислотности,
- во время обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника,
- при гепатите, холецистите и нефрите.
Кроме того, большое количество каротина и витамина А в мандаринах может накапливаться в печени и повреждать ее, если орган ослаблен болезнью.
Также медики не рекомендуют кушать мандарины детям до 3 лет.
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