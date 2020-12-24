Врачи назвали неожиданный вред мандаринов: кому нельзя есть

Кому нельзя кушать мандарины / pixabay

Мандарины являются одним из самых богатых источников витамина С, а также защищают от простудных заболеваний. Но медики предупреждают, что мандарины могут провоцировать другие болезни при их неправильном употреблении.

По словам диетологов, мандарины стоит кушать до употребления тяжелой пищи. Попав в желудок после основных блюд, тяжелого мяса, они не переварятся и начнут бродить, вызывая изжогу, отрыжку и вздутие живота, пишет HealthLine.​

Кроме того, мандарины могут спровоцировать сильную аллергию, а аскорбиновая кислота в составе мандаринов может раздражать слизистую желудка​.

Кому нельзя кушать мандарины:

при язвенной болезни,

повышенной кислотности,

во время обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника,

при гепатите, холецистите и нефрите.

Кроме того, большое количество каротина и витамина А в мандаринах может накапливаться в печени и повреждать ее, если орган ослаблен болезнью.

Также медики не рекомендуют кушать мандарины детям до 3 лет.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред: