Врачи назвали самые опасные продукты для ужина

Специалисты рассказали, что нельзя кушать на ужин.
Врачи назвали продукты, которые категорически не стоит употреблять на ужин и стоить исключить из рациона.
По словам медицинских специалистов, употребление в качестве ужина некоторых продуктов действительно может способствовать возникновению проблем со здоровьем, пишет Голос.ua.
В список наиболее опасных продуктов на ужин попали:
- соленья,
- колбасы,
- белый хлеб,
- переработанное мясо.
По словам медиков, при употреблении соленых продуктов в организме задерживается жидкость, что чревато отеками и "помятым лицом" на утро.
В колбасах содержится большое количество соли. Также они повышают риск гастрита. Белый хлеб на ужин опасен тем, что у него высокий гликемический индекс, что может спровоцировать скачки сахара в крови. Избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии и некоторых опухолей.
Читайте такжеПочему утром нельзя пить кофе: врачи заявили об опасности
Отмечается также, что возникновение перед сном такого рода "инсулиновых ударов" может приводить к резкому пробуждению, сопровождающемуся сильным чувством голода.
Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:
- Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.
- Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.
- Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи, перед сном категорически не стоит читать новости.
- Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.