Врачи назвали самые опасные продукты для ужина

Самый опасный ужин /

Врачи назвали продукты, которые категорически не стоит употреблять на ужин и стоить исключить из рациона.

По словам медицинских специалистов, употребление в качестве ужина некоторых продуктов действительно может способствовать возникновению проблем со здоровьем, пишет Голос.ua.

В список наиболее опасных продуктов на ужин попали:

соленья,

колбасы,

белый хлеб,

переработанное мясо.

По словам медиков, при употреблении соленых продуктов в организме задерживается жидкость, что чревато отеками и "помятым лицом" на утро.

В колбасах содержится большое количество соли. Также они повышают риск гастрита. Белый хлеб на ужин опасен тем, что у него высокий гликемический индекс, что может спровоцировать скачки сахара в крови. Избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии и некоторых опухолей.

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Отмечается также, что возникновение перед сном такого рода "инсулиновых ударов" может приводить к резкому пробуждению, сопровождающемуся сильным чувством голода.

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