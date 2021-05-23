Врачи назвали самый опасный алкоголь для организма

Какой алкоголь опаснее всего / pixabay

Врачи назвали самый вредный алкоголь даже при том, что содержание спирта в нем невысокое, по сравнению с крепкими спиртными напитками.

Как отмечают наркологи, самым опасным для здоровья алкогольным напитком являются коктейли в банках и бутылках.

Отмечается, что все дело в большом количестве красителе, а также другой "химии" в виде вкусовых добавок, которые разбавлены спиртом.

Даже пиво, которое сейчас делают из концентрата, не самый полезный алкогольный напиток.

А вот коктейль из алкоголя и энергетика опасен для нашей сердечно-сосудистой системы, вызывая серьезные проблемы. Злоупотребление таким напитком может даже привести к инфаркту.

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Врач говорит, что наименее опасным считаются алкогольные напитки, которые получают путем естественного брожения из виноградных соков.

Это красное сухое вино, крепость которого не превышает 9-13%.

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