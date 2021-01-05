Врачи назвали симптом аутизма, связанный с эмпатией

С возрастанием ответственности человеку с аутизмом может быть все труднее справиться.

Люди с аутизмом имеют разные сильные и слабые стороны. Многие аутичные люди ведут независимую жизнь с работой и отношениями, но могут нуждаться в дополнительной поддержке.

Согласно Autism Anglia - благотворительной организации, направленной на улучшение жизни аутичных людей - многие взрослые с недиагностированным аутизмом считают свои симптомы "управляемыми".

Однако с возрастанием ответственности человеку с аутизмом может быть все труднее справиться.

Поддержание дружеских и/или романтических отношений может быть трудным, так как человеку с аутизмом может быть трудно понять эмоции других людей.

Таким образом, кажущееся "отсутствие сочувствия" считается одним из признаков аутизма, а также другими подсказками.

Могут быть "сенсорные проблемы" - ощущение смещения или неприспособленности и зависимость от рутины.

Более того, человек может проявлять отсутствие интереса к социальным ситуациям или испытывать тревогу, общаясь с другими.

Зрительный контакт может вызывать дискомфорт, как и поддержание физического контакта. Человек с аутизмом также может иметь "сильный интерес к определенным предметам".

Кроме того, если вам будет трудно распознать сарказм или шутливый тон голоса, это может вызвать дальнейшие проблемы в отношениях.

На рабочем месте человек может "изо всех сил пытаться следовать инструкциям" и может нервничать, если просят сделать слишком много дел одновременно.

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Если такой человек не может делать что-то по-своему, он может расстроиться, если ему предложат выполнить задачу по-другому. Работа в яркой, загруженной среде может быть трудной, поскольку он предпочитаетe выполнять работу, требующую рутины, логики и высокого уровня деталей.

Если вы подозреваете, что страдаете аутизмом, NHS советует записаться на прием к терапевту.

Оттуда вас могут направить на обследование аутизма, где специалисты смогут определить, подходите ли вы для постановки диагноза.

Перед посещением NHS советует записать признаки аутизма, которые, по вашему мнению, у вас есть.

Спросите друзей или близких, которым вы доверяете, могут ли они вспомнить то, что они заметили, что заставило их усомниться в том, есть ли у вас аутизм или нет.

Взрослым диагноз аутизма может дать более четкое представление о том, почему некоторые вещи кажутся вам труднее, чем другим людям.

"Это могло бы помочь объяснить другим, почему вы видите и чувствуете мир по-другому", - добавили в NHS.

Это также может дать вам право на получение некоторых финансовых льгот и / или поддержки на работе.