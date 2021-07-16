Врачи назвали суши, которые считаются здоровыми: от остальных стоит отказаться

В суши-ресторанах обычно есть большие меню, в которых много полезных для здоровья блюд. / Фото pixabay.com

Когда вы настроены быстро и вкусно пообедать, на ум могут прийти суши.

Суши доступны практически повсюду, и в большинстве суши-ресторанов есть варианты меню, удовлетворяющие практически любые диетические потребности, пишет Healthline.

Несмотря на то, что суши могут быть здоровым выбором, некоторые варианты меню могут быть с высоким содержанием сахара, натрия и общих калорий, которые некоторые люди могут захотеть избежать или уменьшить в своем рационе.

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В этой статье рассматриваются некоторые из самых полезных для здоровья суши и связанных с ними пунктов меню, а также перечислены некоторые ингредиенты для суши, которые вы можете ограничить.

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Полезные суши

В суши-ресторанах обычно есть большие меню, в которых много полезных для здоровья блюд.

В большинстве суши-ресторанов у вас есть возможность выбрать коричневый или белый рис. Хотя вы можете наслаждаться белым рисом как частью здоровой, хорошо сбалансированной диеты, коричневый рис содержит больше белка, клетчатки, антиоксидантов и некоторых витаминов и минералов, чем белый рис.

Коричневый рис также снижает уровень сахара в крови, чем белый рис, и, как правило, дает больше сытости.

Таким образом, даже если время от времени заказывать суши с белым рисом совершенно полезно, более частый выбор коричневого риса, вероятно, лучше для вашего здоровья в целом.

Вот несколько полезных видов суши, которые стоит рассмотреть.

1. Сашими

Сашими - это свежая, тонко нарезанная сырая рыба. Некоторые из самых популярных видов сашими включают лосось, тунец, кальмары, осьминоги и камбалу.

Сашими - это простое и богатое питательными веществами меню суши с высоким содержанием белка.

Белок является наиболее насыщающим макроэлементом, и выбор продуктов, богатых белком, когда вы выходите из дома, - это разумный способ убедиться, что ваша еда будет удовлетворительной.

Порция сырого лосося 113 грамм содержит:

Калорийность: 144

Белок: 23 грамма

Жиры: 5 г

Продукт также богат многими витаминами и минералами, такими как селен, калий и витамины группы B.

Попробуйте насладиться белковой закуской из сашими перед основным блюдом или смешайте несколько кусочков сашими с другими питательными блюдами в меню, чтобы получить сытный обед.

Имейте в виду, что есть некоторые риски для безопасности, связанные с употреблением сырой рыбы, поэтому ешьте сашими только в известных суши-ресторанах.

2. Ролл "Радуга"

В соответствии со своим названием, радужный ролл состоит из ярко окрашенных ингредиентов. Рецепты радужных роллов могут быть разными, но обычно они содержат огурцы, авокадо, крабов и различные виды рыбы, такие как тунец и лосось.

Роллы "Радуга" также содержат слой водорослей нори и слой риса. Вы можете попросить коричневый рис, если хотите, чтобы еда была немного выше питательной.

Роллы "Радуга" богаты белком и полезными жирами из множества источников морепродуктов, которые они содержат. Они также являются хорошим источником клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.

3. Овощные роллы с коричневым рисом

Если вы не большой поклонник морепродуктов, овощные роллы могут стать вашим новым популярным заказом суши. Большинство суши-ресторанов предлагают несколько видов суши-роллов на растительной основе, например роллы с авокадо и огурцами, роллы с авокадо и смешанные овощные роллы.

Смешанный овощной рулет может содержать несколько овощей, например морковь, огурец, редис и спаржу. Они также обычно содержат авокадо для придания кремовой текстуры.

Овощные рулеты наполнены клетчаткой из различных овощей, авокадо и коричневого риса. Кроме того, они, как правило, менее калорийны, чем другие виды суши.

Даже если вы не видите овощной рулет в меню, если вы его запросите, большинство суши-ресторанов приготовят для вас рулет на растительной основе из любых овощей, которые у них есть под рукой.

Если вы придерживаетесь растительной или веганской диеты, вы можете добавить тофу или пару овощных рулетов с припаренными бобами эдамаме, чтобы получить немного белка. Вы также можете отведать овощные роллы с сашими или приготовленные морепродукты в качестве полноценного обеда.

4. Ролл с лососем и авокадо

И лосось, и авокадо полезны для здоровья.

Лосось является богатым источником многих питательных веществ, включая белок, полезные жиры, селен и витамин B12, в то время как авокадо содержит клетчатку, магний, витамин C, витамин E и фолиевую кислоту.

Регулярное употребление лосося может помочь снизить уровень триглицеридов и повысить уровень защитного холестерина ЛПВП (хорошего) в крови. Между тем, добавление авокадо в ваш рацион может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (плохой) и улучшить общее потребление питательных веществ.

В большинстве суши-ресторанов вам предложат простые роллы с лососем и авокадо, приготовленные с нори и рисом, которые представляют собой здоровый выбор.

Выбор здорового меню без суши

Если вы не любите суши, обычно в большинстве суши-ресторанов есть множество других вариантов меню, не относящихся к суши.

Вот несколько вариантов здорового меню без суши.

5. Эдамаме

Эдамаме - популярная закуска в суши-ресторанах. Эдамаме - это незрелые соевые бобы, которые подают вареными или приготовленными на пару и часто посыпают солью.

Они отличный источник растительного белка и многих других питательных веществ.

Одна чашка (155 граммов) эдамаме содержит:

Калорийность: 188 ккал

Белок: 18,4 г

Углеводы: 13,8

Клетчатка: 8 грамм

Жиры: 8 грамм

Эдамаме также является отличным источником витаминов и минералов, включая фолиевую кислоту, витамин K1 и марганец.

Управляйте потреблением натрия, посыпав эдамаме небольшим количеством соли, а не обмакивая их в соевый соус.

6. Вареная рыба

Хотя большинство суши-роллов содержат сырую рыбу, при желании вы можете заказать приготовленную рыбу. Большинство суши-ресторанов предлагают приготовленные блюда из морепродуктов, такие как обжаренный лосось, черный тунец и треска на пару.

Вы можете заказать приготовленную рыбу и сочетать ее с другими полезными блюдами меню, такими как салат из водорослей, салат из авокадо или овощной рулет, чтобы получить сытное блюдо.

Если вы не видите вариант приготовленной рыбы, спросите своего официанта, готов ли шеф-повар приготовить для вас приготовленное блюдо.

7. Салаты из водорослей и авокадо

Суши-рестораны обычно предлагают несколько разных видов салатов, в том числе салаты из морских водорослей и салаты из авокадо.

Салаты из авокадо обычно состоят из нарезанного авокадо, сбрызнутого ароматным имбирем или заправкой на основе мисо.

Салаты из морских водорослей готовятся из водорослей вакаме, которые являются хорошим источником питательных веществ, таких как фолиевая кислота, марганец и магний. Вакаме обычно смешивают со смесью кунжутного масла, рисового уксуса, соевого соуса и других ароматных добавок.