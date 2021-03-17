Врачи назвали японский продукт, который продлевает жизнь

Именно эти продукты, которые любят в Японии, ведут к долголетию/Pixabay

По недавним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Япония превосходит другие страны G7 по продолжительности жизни.

Хотя однозначного объяснения нет, считается, что диета играет важную роль. Исследование, опубликованное в British Medical Journal (BMJ), усиливает эту ассоциацию.

Исследование показало, что более высокое потребление ферментированных соевых продуктов, таких как мисо и натто - основных продуктов японской диеты, - связано с более низким риском смерти.

В азиатских странах, особенно в Японии, широко потребляются несколько видов соевых продуктов, таких как натто (соевые бобы, ферментированные с помощью Bacillus subtilis), мисо (соевые бобы, ферментированные с помощью Aspergillus oryzae) и тофу (соевый творог).

До сих пор исследователи не установили связи между соевыми продуктами, особенно ферментированными соевыми продуктами, и конкретным воздействием на здоровье.

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Чтобы исправить это, группа исследователей из Японии намеревалась изучить связь между несколькими типами соевых продуктов и смертью от любой причины ("смертность от всех причин"), а также от рака, общих сердечно-сосудистых заболеваний (сердечные и цереброваскулярные заболевания), респираторных болезни и травмы.

Исследователи основали свои выводы на 42 750 мужчинах и 50 165 женщинах в возрасте от 45 до 74 лет, которые принимали участие в исследовании, проводившемся в 11 районах государственных медицинских центров Японии.

Исследователи обнаружили, что более высокое потребление ферментированной сои (натто и мисо) было связано со значительно более низким (10%) риском смертности от всех причин, но общее потребление соевых продуктов не было связано со смертностью от всех причин.

Мужчины и женщины, которые ели натто, также имели более низкий риск сердечно-сосудистой смертности, чем те, кто не ел натто, но не было никакой связи между потреблением сои и смертностью от рака.

Эти результаты сохранялись даже после дополнительной корректировки потребления овощей, которая была выше среди тех, кто потреблял большие порции натто.

Авторы отметили, что ферментированные соевые продукты более богаты клетчаткой, калием и биологически активными компонентами, чем их неферментированные аналоги, что может помочь объяснить их взаимосвязь.

Однако это исследование является наблюдательным, поэтому невозможно установить причину, и исследователи не могут исключить возможность того, что часть наблюдаемого риска может быть вызвана другими неизмеряемыми факторами.

Они пришли к выводу: "В этом большом проспективном исследовании, проведенном в Японии с высоким уровнем потребления сои, не было обнаружено значительной связи между общим потреблением соевых продуктов и смертностью от всех причин. Напротив, более высокое потребление ферментированных соевых продуктов (натто и мисо) было связано с более низким риском смертности ".

Все больше данных свидетельствует о том, что ферментированные соевые продукты связаны с пользой для здоровья, пишут исследователи в связанной редакционной статье.

По их словам, будут ли люди есть эти продукты, зависит от их культуры питания, но некоторые страны уже включают сою и ферментированные соевые продукты в свои диетические рекомендации.

Тем не менее, по-прежнему необходимы дальнейшие исследования, "чтобы уточнить наше понимание воздействия ферментированной сои на здоровье и, возможно, дать информацию для разработки более здоровых и вкусных продуктов", - заключили они.

"Эти усилия должны быть совместными, включая не только исследователей, но также политиков и представителей пищевой промышленности".

Что входит в типичную японскую диету?

Типичная японская диета характеризуется растительной пищей и рыбой, а также умеренной западной диетой, такой как мясо, молоко и молочные продукты, которые могут быть связаны с долголетием в Японии.

Худшие аспекты западной диеты - это продукты, содержащие насыщенные жиры.

Как поясняет Национальная служба здравоохранения, вам следует избегать продуктов, содержащих насыщенные жиры, потому что они повышают уровень плохого холестерина в крови.

Плохой холестерин - это жирное вещество, которое может закупоривать артерии.

Он содержится в мясных пирогах, колбасах и жирных кусках мяса.