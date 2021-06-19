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Врачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от рака

19 июня 2021, 22:20
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Эти плоды сочные и сладкие, полны антиоксидантов и могут помочь в предотвращении и борьбе с заболеваниями.

помидоры
Врачи поведали о пользе помидоров / УНИАН

Помидоры - очень полезные овощи для человека, так как они богаты витамином С, калием, фолатами и витамином К.

Но больше всего они ценны тем, что являются источником мощного антиоксиданта - ликопина, который снижает риск сердечных заболеваний и рака, пишет vesti.ua.

Однако для некоторых людей томаты могут нанести вред организму.

По мнению диетологов, помидоры могут вызывать у некоторых людей неприятности со здоровьем, поэтому рекомендуется ограничить их употребление. Но для всех остальных овощ очень полезен и даже незаменим благодаря уникальному веществу - ликопину.

Например, у некоторых людей томаты могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона.

Также люди, страдающие аллергией на пыльцу трав, чаще имеют аллергию на помидоры, выражается она аналогично: зуд во рту, в горле или отек рта или горла.

Но для остальных помидоры полезны. Эти плоды сочные и сладкие, полны антиоксидантов и могут помочь в предотвращении и борьбе с заболеваниями.

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Как правило, чем краснее помидор, тем больше в нем ликопина. Основная функция ликопина в человеческом организме - антиоксидантная. Снижение окислительного стресса замедляет развитие атеросклероза, а также обеспечивает защиту ДНК, что может предотвращать онкогенез.

Ранее Главред сообщал, что летом нынешнего года из-за нынешних обильных дождей урожай украинских фруктов будет гораздо меньше обычного и потому цена на них будет высокой.

По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом 2021 года будут выше, чем в прошлом году ‒ в среднем на 15%. К примеру, на данный момент цена на килограмм черешни на рынках стартует от 120 до 200 гривен. И это уже выше, чем в Европе.

Причина в таких высоких ценах на фруктах, говорят фермеры, в частности, в том, что ранний урожай ягод в Украине уничтожили дожди.

помидоры онкология новости Украины
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