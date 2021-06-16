Врачи рассказали, чем опасна может быть подушка

Сон на смятой подушке также может затруднять дыхание. / 1zoom.ru

Ни для кого не секрет, что удобная поддерживающая подушка - важный компонент хорошего ночного сна. Но что может стать сюрпризом, так это то, как часто вы должны покупать новую.

Согласно Sleep Foundation, вы должны заменять подушку каждые один-два года для оптимального восстановления и релаксации.

Хотите узнать, что лежит в основе этих рекомендаций? Мы тоже - поэтому мы обратились к экспертам, чтобы поговорить о подушках. Здесь мы рассказываем, что может пойти не так, а также признаки того, что пришло время для новой подушки, и советы, как немного продлить этот двухлетний срок службы, пишет Livestrong.com.

Ваш сон может пострадать

Сдавленная подушка может вызвать напряжение в мышцах.

"Подушки со временем теряют свой внешний вид, особенно если вы не стираете их регулярно", - говорит Энн Ромакер, доктор медицины, профессор медицины и директор Центра медицины сна при Медицинском центре Цинциннати. "По мере того как они сглаживаются, они меньше поддерживают шею, что может привести к боли в шее, плечах и верхней части спины".

Если вам неудобно, вы можете ворочаться по ночам вместо того, чтобы погрузиться в глубокий восстанавливающий сон.

Сон на смятой подушке также может затруднять дыхание. По словам доктора Ромакера, 85 процентов людей рождаются с искривленной носовой перегородкой, при которой мембрана, разделяющая носовую полость, в некоторой степени смещена от центра. Это может вызвать заложенность носа, особенно в положении лежа.

"Для большинства людей с искривленной перегородкой поднятие головы помогает с оттоком из носа", - говорит она. "Если ваша подушка довольно плоская, ваш нос может засоряться еще больше".

Когда вы чувствуете себя наполненным, вам нужно усерднее работать, чтобы вдыхать и выдыхать. "Когда у вас заложенность носа и вы изо всех сил пытаетесь дышать, вы чаще просыпаетесь ночью", - говорит доктор Ромакер. "В худшем случае это может даже вызвать храп".

Один трюк, который может помочь: "Поверните подушку, которую вы используете, и переверните ее, чтобы не спать на одной и той же стороне каждую ночь", - говорит доктор Ромакер. "Она дольше останется пушистой и обеспечит лучшую поддержку".

Подумайте об этом: ваша кожа и волосы постоянно теряют и выводят масла, а подушки натирают вашу кожу и волосы всю ночь.

"Подушки собирают эти омертвевшие клетки кожи и масла вместе со всеми продуктами, которые вы обычно добавляете к своей коже и волосам", - говорит сертифицированный советом дерматолог Чери Фрей, доктор медицины, представитель Общества цвета кожи и доцент дерматологии в Университете Говарда. "Кроме того, если во время сна у вас текут слюни или пот, эта слюна и пот также могут поглощаться подушкой".

Результат? Вы в значительной степени дремлете в выгребной яме с грязью - и это может нанести ущерб вашей коже. "Комбинация масел, омертвевших клеток кожи, слюны и пота является питательной средой для бактерий", - говорит доктор Фрей. "Это может вызвать такие проблемы, как закупорка пор, белые точки и даже кисты".

Один из способов сделать вашу кожу счастливой во время сна: придерживаться натуральных, дышащих тканей наволочек, таких как хлопок или лен. Доктор Фрей говорит, что они лучше всего подходят для склонной к акне или чувствительной кожи, потому что они уменьшают потоотделение в ночное время.

И хотя мытье подушек в горячей воде также минимизирует рост бактерий и поможет сохранить чистоту кожи, вам все равно нужно время от времени полностью их менять. "Подушки начнут портиться примерно через два года", - говорит доктор Фрей. После этого их труднее содержать в чистоте, и они с большей вероятностью могут вызвать раздражение кожи.

Вы можете чихать и шмыгать носом

Пылевые клещи - частый аллерген. Эти микроскопические насекомые живут практически повсюду в вашем доме, но особенно они любят закапываться в обтянутые тканью предметы, включая матрасы, мягкую мебель и, как вы уже догадались, подушки.

"Через два года 10 процентов веса вашей подушки могут составлять мертвые пылевые клещи и их помет", - говорит Мелани Карвер, руководитель миссии Американского фонда астмы и аллергии.

На старых подушках также могут скапливаться другие вещи, вызывающие у вас заболевание, например бактерии, грибки и плесень.

4 признака: пришло время купить новую подушку

Если что-либо из перечисленного верно для вас, следует обновить подушку.

1. Она неровная

"Если она образует пики и впадины, кажется рассыпчатой внутри и не сохраняет свою форму, подумайте о покупке новой", - говорит доктор Ромакер.

2. Ее не хватает

"Если вы обнаружите, что тянетесь за второй подушкой или просовываете руки под подушку, чтобы поддержать себя, это знак, что пора ее поменять", - говорит доктор Ромакер.

3. Подушка выглядит отвратительно

"Иногда я вижу людей с желтыми пятнами на подушках", - говорит доктор Ромакер. "Они, вероятно, слишком долго использовали ее".

4. Она не прошла тест на сгибание

Сложите подушку пополам, когда она свежевыстиранная и высушенная. Она остается такой или снова открывается? Если ваша не приходит в норму, откажитесь от нее, - предлагает Фонд сна.