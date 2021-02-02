Врачи рассказали, как переедание и питье влияют на печень

Результаты исследователей предполагают, что там, где участники получали свои калории, влияло производство жира в печени.

Недавнее исследование показало, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием углеводов при относительно меньшем потреблении алкоголя связано с повышенным содержанием жира в печени.

Чтобы изучить влияние чрезмерного потребления на организм, исследователи из Университета Миссури изучили изменения в организме после вечеринки. Их результаты опубликованы в журнале Alcohol.

У исследователей было несколько критериев для включения в исследование. Они были сосредоточены на мужчинах в возрасте от 21 до 52 лет, ведущих малоподвижный образ жизни, при котором аэробные упражнения выполнялись менее 3 часов в неделю.

Все участники имели избыточный вес или ожирение, индекс массы тела (ИМТ) составлял от 25,1 до 51 килограмма на квадратный метр. Участники были некурящими, не страдали диабетом и не имели ранее существовавших заболеваний щитовидной железы или почек.

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Всего в исследовании приняли участие 18 мужчин.

Чтобы подготовиться к эксперименту, исследователи проинструктировали участников глотать оксид дейтерия, также известный как тяжелая вода, два раза в день в течение 3 дней перед началом исследования. Это позволило ученым оценить скорость липогенеза, метаболического процесса образования жира.

Ученые также посоветовали участникам соблюдать обычную диету, но избегать употребления алкоголя в ночь перед исследованием.

Утром ученые проверили жизненные показатели каждого участника. Затем они взяли образцы крови перед тем, как дать им легкий завтрак.

Исследователи также использовали двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию для измерения состава тела.

Около 11:00 исследователи взяли еще один образец крови, а затем предложили участникам есть и пить в течение следующих 5 часов. Еда варьировалась от гамбургеров до кексов. Команда собирала образцы крови каждый час и каждые 30 минут измеряла содержание алкоголя в дыхании участников, чтобы убедиться, что они достигли желаемого уровня интоксикации.

Кроме того, 14 из 18 участников прошли магнитно-резонансную спектроскопию (МРС) печени. Это позволило исследователям оценить уровень жира в печени.

После 5-часового эксперимента участники остались на ночь в исследовательском центре. Утром ученые взяли последний образец крови, и каждому участнику дали завтрак и выписали, как только содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе стало нулевым.

Перед экспериментом 8 из 18 участников вели дневник питания в течение 3 дней, который показал среднее потребление 2748 килокалорий (ккал) каждый день. В день эксперимента люди ели намного больше, потребляя в среднем 5087 ккал.

При изучении изменений в организме группа показала более высокий уровень инсулина в плазме после еды и питья. Липогенез также увеличился, но в целом группа не показала изменений жира в печени.

"Интересно, что в данной группе в целом было обнаружено, что только количество алкоголя, потребляемого в течение (5 часов еды и питья), существенно связано с увеличением процента (липогенеза)", - пишут авторы.

Однако, глядя на каждого участника, выполнившего сканирование MRS, они обнаружили разные ответы.

"К удивлению, мы обнаружили, что у мужчин с избыточным весом после продолжительного приема пищи и питья метаболические реакции не были однородными и выявили значительные индивидуальные различия в способности защищать печень от токсичности питательных веществ", - пишут авторы.

У девяти участников было повышенное содержание жира в печени, у пяти участников - более низкое содержание жира в печени, а у одного участника не было изменений.

Индивидуальные ответы побудили исследователей разделить участников на две группы в зависимости от изменений содержания жира в печени. Те, у кого меньше жира в печени, с меньшей вероятностью получали калории из пищи и нуждались в большем количестве алкоголя, чтобы достичь указанного диапазона алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Липогенез был единственным предиктором различия в содержании жира в печени между двумя группами.

"Возможное объяснение этих результатов состоит в том, что у некоторых людей высокое потребление углеводов может иметь большее влияние на жир в печени, чем алкоголь", - говорит автор-корреспондент доктор Элизабет Паркс.

Ограничения исследования

Основным ограничением исследования было то, что оно включало только мужчин. Исключая женщин, исключается значительная часть людей.

Включение женщин в анализ данных могло повлиять на результаты, поскольку алкоголь обрабатывается у женщин иначе, чем у мужчин. По данным Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма, у женщин в организме пропорционально меньше воды, что приводит к повышению уровня алкоголя в крови после употребления алкоголя.

В результате женщины могут опьянеть сильнее, чем мужчины, употребляющие такое же количество алкоголя.

Исследователи хотели понять последствия чрезмерного употребления еды и напитков, используя протокол, имитирующий реальную жизнь. Тем не менее, нет предварительных академических исследований, показывающих среднее потребление пищи и алкоголя участниками до и после спортивных мероприятий.

Кроме того, существует вероятность, что интерпретация исследователями избыточного питания не отличалась от средней диеты отдельного участника.

Связь углеводов и жира в печени?

Результаты исследователей предполагают, что там, где участники получали свои калории, влияло производство жира в печени.

Употребление большого количества углеводов оказало большее влияние на увеличение жира в печени, чем другие группы продуктов и алкоголь.