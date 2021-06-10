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Врачи рассказали, как помогает массаж при неприятном мужском состоянии

10 июня 2021, 23:55

Наиболее распространенные методы лечения ЭД включают в себя пероральные препараты.

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Массаж также может остановить инфекцию и устранить заблокированные жидкости/Pixabay

Эректильная дисфункция (ЭД) - это неспособность получить или поддерживать эрекцию. Симптомы ЭД включают недостаточную эрекцию и недостаточную эрекцию для сексуальной активности.

Сегодня наиболее распространенные методы лечения ЭД включают в себя пероральные препараты и хирургическое вмешательство. Но до этих более современных методов лечения мужчины часто полагались на массаж простаты, чтобы облегчить симптомы эректильной дисфункции. Некоторые мужчины до сих пор используют его в сочетании с другими методами лечения.

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В этой статье мы расскажем о массаже простаты, а также о том, как он работает, как его использовать и многое другое, пишет Healthline.

Что такое массаж простаты?

Чтобы выполнить массаж простаты, практикующий врач поместит смазанный палец в перчатке в вашу прямую кишку и надавит на вашу предстательную железу. Процедура обычно безболезненна, но некоторым может показаться неудобной.

Считается, что массаж простаты помогает мужчинам с ЭД, очищая проток простаты. Массаж также может остановить инфекцию и устранить заблокированные жидкости. Несколько исследований показали, что мужчины, которые делают массаж простаты по поводу симптомов ЭД, испытывают улучшение.

К сожалению, этих исследований было мало. Массаж простаты не считается основной формой лечения эректильной дисфункции. Тем не менее, для некоторых мужчин этот альтернативный вариант может быть полезен в дополнение к другим формам лечения.

Поиск массажиста при эректильной дисфункции

Хотя это может показаться заманчивым, интернет-видео о массаже простаты своими руками, скорее всего, не будут очень полезны для ваших целей.

Если вы уже работаете со своим урологом, семейным терапевтом или специалистом по сексуальному здоровью, попросите их помочь вам найти специалиста по массажу простаты.

Некоторые врачи, специализирующиеся на лечении ЭД, могут иметь в штате практикующего врача или иметь его, которого они могут вам порекомендовать. Некоторые врачи могут даже сами выполнять массаж простаты.

Убедитесь, что выбранный вами человек специально обучен массажу простаты. Массажист общего профиля обычно не в состоянии выполнить этот специализированный вид лечения.

Чего ожидать от массажной терапии при эректильной дисфункции

Как и другие виды массажа, массаж простаты предназначен для мягкого, но твердого массажа тканей в паху и вокруг него. В зависимости от ваших симптомов вам может потребоваться более частое лечение или более длительный период лечения.

В предыдущих исследованиях "Надежный источник" мужчины проходили массажные процедуры три-четыре раза в неделю в течение как минимум 4 недель. Было показано, что массаж простаты эффективен при лечении простатита, одной из физических причин ЭД.

Эффективна ли массажная терапия при эректильной дисфункции?

В ограниченных исследованиях, упомянутых выше, долгосрочные эффекты массажа простаты были многообещающими.

После нескольких недель лечения у многих мужчин в этих исследованиях было меньше проблем с ЭД. Однако долгосрочные преимущества этого вида лечения неизвестны. Исследования ограничены.

Этот вид лечения не считается вредным или опасным. Ваш врач может посоветовать вам проходить периодический массаж простаты каждые несколько лет, чтобы облегчить симптомы. Если основная причина обнаружена и устранена, вам может вообще не понадобиться массаж.

Перспективы эректильной дисфункции

Многие мужчины испытывают проблемы с ЭД. Если вы обнаружите, что не можете получить или сохранить эрекцию более нескольких недель, это может быть основной проблемой. Это может вызвать стресс, беспокойство или проблемы в отношениях.

Поговорите с врачом, чтобы определить причину эректильной дисфункции. Если причина диагностирована, вы можете немедленно начать лечение.

здоровье
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