Врачи рассказали, какие средства категорически нельзя использовать при укусах насекомых

Если боль и зуд не проходят, могут помочь обезболивающие / Википедия

Укусы насекомых - один из самых простых способов испортить летний день. Зуд, воспаление и кровотечение - все это признаки укуса насекомого. Будь то укус комара или мошки, они могут быть болезненными, но их легко вылечить с помощью правильных средств в домашних условиях, и они должны исчезнуть в течение нескольких дней.

Укусы насекомых вызывают выпуклые красные шишки на коже, которые могут вызывать невероятный зуд и иногда кровоточить.

Насекомые с удовольствием кусают вас по всему телу, но чаще всего это лодыжки и ступни, особенно если вы носите сандалии, пишет Express.co.uk.

Вероятность заразиться болезнью от укуса насекомого в Украине практически равна нулю, но чрезмерный зуд или ковыряние укусов могут привести к заражению.

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Лучшее средство от укусов - по возможности оставить его в покое и дать ему исчезнуть самостоятельно, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы тем временем было удобнее.

Как ухаживать за укусом насекомого

Холодный компресс облегчит любую боль и поможет минимизировать отек - например, используйте холодную фланель или пакет со льдом.

Если боль и зуд не проходят, могут помочь обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен.

Если он чешется, вы можете сделать несколько вещей, чтобы его остановить.

Кремы, такие как гидрокортизон, могут помочь успокоить и высушить укусы насекомых.

Прием антигистаминных препаратов перорально или местного действия обычно также помогает избавиться от укусов насекомых.

Любой фармацевт сможет порекомендовать правильные методы лечения укусов насекомых.

Если вы ищете естественный способ успокоить, алоэ вера известно своими противовоспалительными свойствами, а его прохладная температура также помогает при зуде.

Однако есть определенные вещи, которые вы никогда не должны наносить при укусах насекомых, несмотря на то, что некоторые рекламируют их как эффективные средства.

Не используйте пищевую соду, лимон, зубную пасту или уксус

Все это может вызвать дополнительное раздражение, в том числе жжение и сухость кожи, а также привести к тому, что укус заживает гораздо дольше.

Их остатки, оставленные на укусе, также могут вызвать инфекцию, которая может привести к болезни и / или образованию рубцов на коже.