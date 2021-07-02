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Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья

2 июля 2021, 08:17

Диетические рекомендации советуют людям выбирать обезжиренное или обезжиренное молоко, а не цельное.

молоко
Производители добавляют в молоко витамины A и D, особенно те, которые содержат меньше жира./ pixabay

Молоко - источник важных питательных веществ, таких как белок, витамины и минералы. Хотя многие люди предпочитают обезжиренное молоко, считая его более полезным для здоровья, недавние исследования показывают, что цельное молоко не представляет опасности для здоровья.

Диетические рекомендации советуют людям выбирать обезжиренное или обезжиренное молоко, а не цельное. Однако более новые исследования ставят этот совет под сомнение, предполагая, что насыщенные жиры не вызывают сердечных заболеваний.

В этой статье рассматриваются три типа молока и их пищевой профиль. В нем также обсуждается польза для здоровья и потенциальные риски различных видов коровьего молока и проводимые исследования, пишет Medical News Today.

Типы коровьего молока и их пищевой профиль

В продуктовых магазинах по жирности продают три основных вида молока:

  • цельное молоко с 3,25% жирности молока
  • обезжиренное молоко с 1% жирности молока
  • обезжиренное

Производители добавляют в молоко витамины A и D, особенно те, которые содержат меньше жира.

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Жиры в молоке помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, такие как A, E и D. Добавление в молоко дополнительных жирорастворимых витаминов помогает учесть содержание жира и увеличить количество этих питательных веществ.

Некоторые производители также добавляют в молоко жирные кислоты омега-3. Исследование 2019 года показывает, что жирные кислоты омега-3 содержатся в молоке с низким содержанием омега-3, потому что коровы недостаточно перерабатывают сырье или добавки, которыми они питаются.

Какой вид молока самый полезный?

В Рекомендациях по питанию рекомендуется выбирать обезжиренное молоко вместо цельного.

Такой подход помогает снизить потребление насыщенных жиров на уровне менее 10% от калорий в день и снизить риск хронических заболеваний.

Профили обезжиренных питательных веществ в разных типах молока схожи. Поскольку производители добавляют витамины A и D в молоко, люди, потребляющие их с низким или обезжиренным содержанием, обычно не упускают эти питательные вещества.

Для людей, которые хотят поддерживать умеренный вес, выбор обезжиренного продукта может быть разумным, поскольку они содержат меньше калорий.

Польза молока для здоровья

Молоко является источником многих важных питательных веществ, в том числе:

белок, жиры и углеводы

минералы, включая кальций, магний, цинк, калий, фосфор, йод и селенвитамины, включая витамин A, B6, B12, D и K

Чашка обезжиренного молока содержит 325 миллиграммов (мг) кальция - почти треть ежедневной потребности взрослого человека в кальции в 1000 мг.

Молочные белки казеин и сыворотка содержат высокую концентрацию аминокислот с разветвленной цепью, которые, как показывают исследования, играют важную роль в синтезе мышц.

Согласно исследованию 2021 года, молоко также содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают предотвратить воспаления и сердечные заболевания.

Риски

Одна из распространенных проблем, связанных с молоком, - это насыщенные жиры в цельном молоке.

В настоящее время правительство США советует людям употреблять обезжиренное или обезжиренное молоко вместо цельного.

Однако, согласно обзору, проведенному в 2018 году, этот совет основан на липидной гипотезе, согласно которой насыщенные жиры и холестерин с пищей повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Авторы обзора предполагают, что более недавние исследования выявили более сложные механизмы развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые не связаны с насыщенными жирами и пищевым холестерином.

Они пришли к выводу, что нет доказательств того, что жирные молочные продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это продолжающаяся дискуссия среди экспертов, и на сегодняшний день нет единого мнения.

Кроме того, более старый метаанализ, проведенный в 21 исследовании "Надежный источник" за 2010 год, не показал никаких существенных доказательств того, что пищевые насыщенные жиры увеличивают риск сердечных заболеваний.

Еще один потенциальный риск употребления молока - непереносимость лактозы. По мнению экспертов в области здравоохранения, непереносимость лактозы чаще всего встречается у следующих групп людей:

Люди с непереносимостью лактозы не могут переваривать лактозу, сахар в молоке. В результате состояние может вызвать вздутие живота, газы или диарею. Люди с непереносимостью лактозы могут употреблять безлактозное молочное или растительное молоко, такое как овсяное или миндальное молоко.

В соответствии с диетическими рекомендациями младенцам младше 12 месяцев не рекомендуется употреблять коровье молоко вместо грудного молока или детской смеси. Однако они могут пить цельное молоко с 1 года.

здоровье
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