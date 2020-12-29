Врачи рассказали, какое неизлечимое заболевание может усугубить мясо

Противовоспалительные диеты давно рекламируются как способ облегчить симптомы/ xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai

Ревматоидный артрит - это хроническое заболевание, вызывающее боль, отек и скованность суставов. Это аутоиммунное заболевание, что означает, что оно вызвано атакой иммунной системы на здоровые ткани тела. Это приводит к воспалению суставов и, реже, воспалению других частей тела.

По информации экспертов, противовоспалительные диеты давно рекламируются как способ облегчить симптомы, связанные с ревматоидным артритом.

Люди с воспалительными типами артрита могут испытывать соблазн стать вегетарианцами (без мяса) или веганами (вообще без продуктов животного происхождения, включая мясо, яйца и молочные продукты), чтобы уменьшить последствия заболевания.

Хотя исследования дали неоднозначные результаты, трудно игнорировать те преимущества, которые растительные диеты принесли людям с ревматоидным артритом.

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В исследовании, опубликованном в журнале "Дополнительная терапия в медицине", к концу исследования 600 участников, соблюдающих веганскую диету в течение трех недель, значительно снизили уровень С-реактивного белка (СРБ) - ключевого маркера острого и хронического воспаления.

Аналогичным образом, метаанализ 17 исследований, опубликованных в Public Health Nutrition, показал, что соблюдение вегетарианской или веганской диеты в течение двух или более лет было связано с более низким уровнем CRP, сообщает Arthritis Foundation (AF).

Из 17 изученных исследований 12 сравнивали результаты соблюдения лакто-ово-вегетарианской диеты. Подтверждая полученные данные, некоторые исследования связывают красное и обработанное мясо с воспалением, которое может усилить симптомы артрита.

Например, диеты с высоким содержанием переработанного и красного мяса демонстрируют высокие уровни воспалительных маркеров, таких как интерлейкин-6 (IL-6), C-реактивный белок (CRP) и гомоцистеин.

Исследование 217 человек с ревматоидным артритом также показало, что красное мясо обычно ухудшает симптомы.

Кроме того, исследование с участием 25 630 человек показало, что высокое потребление красного мяса может быть фактором риска воспалительного артрита.