Врачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктов

Фрукты и овощи, предназначенные для продажи в замороженном виде, собираются на пике спелости/Pixabay

Фрукты и овощи, как свежие, так и замороженные, являются важной частью здорового питания.

По словам Шенона Уиттингема, сертифицированного диетолога с частной практикой в ​​Бруклине, замороженные фрукты и овощи содержат столько же питательных веществ, как и их свежие аналоги, и могут иметь дополнительные преимущества, такие как доступность и удобство.

"Холодные плоды ничуть не хуже свежих", - сказал Уиттингем. "У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому я предпочитаю держать их под рукой и смешивать".

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Овощи и фрукты не теряют питательные вещества в процессе замораживания

По словам Уиттингема, фрукты и овощи, предназначенные для продажи в замороженном виде, собираются на пике спелости. Затем их консервируют с помощью процесса замораживания, который не наносит значительного ущерба питательной ценности продукта.

В результате замороженные продукты по-прежнему богаты:

Витамины: A, B, C, D, E и K необходимы для здоровья человека, помогают поддерживать здоровье ваших клеток и органов, превращать пищу в энергию и поддерживать вашу иммунную систему.

Минералы: включая кальций, калий, натрий, железо и цинк, также необходимы для крепких костей и зубов, здоровых мышц и хорошо функционирующей нервной системы.

Клетчатка: важное питательное вещество для здоровья пищеварительной системы и потенциально предотвращает такие заболевания, как рак.

Фитонутриенты: соединения на основе растений, такие как полифенолы и флавоноиды, которые помогают уменьшить воспаление и обеспечивают антиоксидантные свойства, снижая риск некоторых заболеваний.

Замороженные овощи и фрукты могут сэкономить время и деньги

Замороженные продукты могут иметь даже некоторые преимущества перед свежими. Во-первых, по словам Уиттингема, свежие продукты часто собирают еще до того, как они полностью созреют, и отправляют на большие расстояния.

Свежие продукты также могут некоторое время находиться на полке в продуктовом магазине, прежде чем они окажутся на вашей кухне, что может несколько снизить их пищевую ценность. Или они могут испортиться, если вы не используете их вовремя, что может быть пустой тратой еды и денег.

Напротив, замороженные продукты можно легко хранить до года без потери качества, сказал Уиттингем. Кроме того, они обычно дешевле свежих продуктов, а удобство хранения замороженных продуктов означает, что вы можете наслаждаться даже сезонными фруктами и овощами круглый год.

Не забывайте о добавках, таких как сахар, соль или соусы. Однако один недостаток замороженных продуктов заключается в том, что их текстура или вкус могут измениться во время процессов замораживания и оттаивания.

В результате некоторые замороженные продукты могут продаваться с подсластителями, солью или соусом для сохранения аромата и текстуры. Эти дополнительные ингредиенты могут повысить калорийность ваших продуктов; кое-что, о чем следует знать, если вы пытаетесь следить за своим весом или избегать добавления сахара. Дополнительный натрий или соль также могут быть фактором для вашего здоровья.

"Если вы пытаетесь следить за своим кровяным давлением, следите за этим, потому что в наши дни соль присутствует во всем", - сказал Уиттингем.

По ее словам, замороженные продукты обычно содержат меньше добавок, чем консервы. Консервированные фрукты и овощи, как правило, содержат больше консервантов (включая сахар, часто в форме сиропов, а также жирные масла и больше соли).

Чтобы избежать неожиданных добавок, Уиттингем рекомендует внимательно прочитать этикетку перед покупкой. Ищите продукты, которые содержат только рекламируемые фрукты и овощи, без каких-либо других ингредиентов.

Она также рекомендует по возможности покупать органические версии замороженных продуктов, поскольку они, вероятно, будут дешевле, чем свежие органические продукты, и не содержат синтетических пестицидов.

То, как вы готовите овощи, важнее, чем покупать ли вы свежие или замороженные.Замороженные или свежие продукты могут быть хорошим источником питательных веществ, но также важно, как вы готовите овощи.

По словам Уиттингема, в некоторых овощах будет больше или меньше витаминов или минералов, в зависимости от того, как они приготовлены, поскольку определенные питательные вещества становятся более доступными для нашего организма при различных методах приготовления.

"Это просто потому, что определенные витамины и минералы разрушаются под воздействием тепла, света или кислорода. А некоторые витамины и минералы активируются под воздействием тепла, света, кислоты или жира", - сказала она.

Например, жирорастворимые питательные вещества, такие как витамины A, D, K и E, легче усваиваются в присутствии жиров. Чтобы получить максимальную отдачу от продуктов, богатых этими питательными веществами, обжаривайте их перед едой с небольшим количеством полезных жиров, таких как оливковое масло, рекомендует Уиттингем. Попробуйте эту технику с такими продуктами, как листовая зелень, перец, грибы, спаржа и помидоры.

С другой стороны, продукты также могут терять питательные вещества в процессе приготовления. Кипячение, например, может снизить доступность водорастворимых витаминов, таких как витамин C, витамин B и фолиевая кислота. По словам Уиттингема, чтобы сохранить эти питательные вещества в таких продуктах, как брокколи, брюссельская капуста и морковь, лучше готовить их на пару.

Когда выбирать замороженные или свежиеОсновное отличие f По словам Уиттингема, решетка и замороженные продукты зависят от вкуса, текстуры и доступности.

Свежие продукты, вероятно, будут лучшим вариантом для:

Еда в сыром виде, как салаты или закускиЛегкое приготовление пищи, например тушение, приготовление на гриле или приготовление на паруПокупка в сезон, чтобы быть максимально свежей, иПроизведено в местном масштабе, например, с фермерского рынка, с дополнительным преимуществом поддержки вашего сообщества

Напротив, выбирайте замороженные продукты для:

Приготовление супов, тушеных блюд и запеканок, поскольку эти блюда готовятся дольше и не теряют текстуры.Удобство, так как овощи часто предварительно нарезают, чтобы сэкономить время, поскольку они сами режут овощи.Наслаждение сезонными продуктами, такими как ягоды, круглый год.Когда вы покупаете свежие и получаете больше, чем можете быстро использовать, вы также можете самостоятельно заморозить продукты, чтобы они прослужили дольше.

"Если бы я думал, что у меня что-то есть в течение недели, но не делал этого, я мог бы заморозить это, и это было бы хорошо на несколько месяцев", - сказал Уиттингем. "Я большой поклонник этого, чтобы уменьшить количество пищевых отходов".

Чтобы заморозить продукты самостоятельно, она рекомендует вымыть их, разложить на подносе и положить в морозильную камеру, чтобы каждый кусок замерзал отдельно. Это может предотвратить слипание предметов и упростить их использование в дальнейшем. После замораживания вы можете поместить продукт в многоразовый контейнер, пригодный для замораживания. По данным Национального центра консервирования домашних продуктов, замороженные продукты могут храниться до года.