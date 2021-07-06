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Врачи рассказали о важных пяти минутах, которые могут продлить жизнь

6 июля 2021, 09:13

Крепкое здоровье сердца является надежным показателем продолжительности жизни.

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Простые дыхательные упражнения снижают артериальное давление / Pixabay

По данным British Heart Foundation, болезни сердца и системы кровообращения являются причиной около четверти всех смертей в Великобритании - это более 160 000 смертей в год - в среднем 450 случаев смерти в день или каждые три минуты в Великобритании.

Таким образом, крепкое здоровье сердца является надежным показателем продолжительности жизни.

К счастью, было доказано, что пятиминутные ежедневные упражнения противодействуют механизмам, ухудшающим здоровье сердца, пишет Express.co.uk.

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Новое исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации, показало, что простые дыхательные упражнения снижают артериальное давление и улучшают некоторые показатели здоровья сосудов, и эти преимущества проявляются в течение нескольких недель.

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Исследование показало, что экономящие время упражнение, известное как силовая тренировка дыхательных мышц с высоким сопротивлением (IMST), снижает эти маркеры сердечных заболеваний, а также, или даже больше, чем аэробные упражнения или лекарства.

"Есть много стратегий образа жизни, которые, как мы знаем, могут помочь людям поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы с возрастом.

Но на самом деле они требуют много времени и усилий, могут быть дорогими и труднодоступными для некоторых людей", - сказал ведущий автор Дэниел Крейгхед, доцент кафедры интегративной физиологии.

"IMST можно сделать за пять минут у вас дома, пока вы смотрите телевизор".

IMST включает энергичный вдох через переносное устройство, обеспечивающее сопротивление.

Изначально при назначении препарата при нарушениях дыхания стандартная практика, рекомендованная врачами, включает 30-минутный ежедневный режим при низком сопротивлении. Но Крейгхед и его коллеги проверяли, может ли более эффективный по времени протокол - 30 ингаляций в день с высоким сопротивлением шесть дней в неделю - также принести пользу.

Для нового исследования они набрали 36 здоровых взрослых людей в возрасте от 50 до 79 лет с систолическим артериальным давлением выше нормы.

Половина из них получала IMST с высоким сопротивлением в течение шести недель, а половина - по протоколу плацебо, в котором сопротивление было намного ниже.

Через шесть недель в группе IMST их систолическое артериальное давление (верхнее число) упало в среднем на девять пунктов, что обычно превышает снижение, достигаемое при ходьбе по 30 минут в день пять дней в неделю. Это снижение также равно влиянию некоторых схем приема лекарств, снижающих артериальное давление.

Систолическое артериальное давление показывает, какое давление кровь оказывает на стенки артерий во время сердечных сокращений - это основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Даже через шесть недель после того, как они бросили IMST, группа IMST сохранила большую часть этого улучшения.

Более того, группа лечения также отметила 45-процентное улучшение функции сосудистого эндотелия или способности артерий расширяться при стимуляции, а также значительное повышение уровня оксида азота, ключевой молекулы для расширения артерий и предотвращения образования бляшек. Кроме того, маркеры воспаления и окислительного стресса, которые также могут повысить риск сердечного приступа, были значительно ниже после того, как люди прошли IMST.

Уровень участия также свидетельствует о простоте использования: участники группы IMST завершили 95 процентов сессий.

здоровье
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