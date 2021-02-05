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Врачи рассказали, от какой болезни печени может защитить кофе

5 февраля 2021, 18:50

Сообщается, что употребление кофе полезно для печени, особенно потому, что он защищает от таких проблем, как жировая болезнь печени.

Печень
Печень / АиФ-Украина

Здоровье печени жизненно важно для общего здоровья. Дисфункция печени может привести к заболеванию печени, нарушению обмена веществ и даже диабету 2 типа.

Хотя может быть невозможно управлять всеми факторами риска, употребление определенных продуктов и напитков может способствовать укреплению здоровья печени.

Согласно исследованиям и экспертам в области здравоохранения, употребление кофе может помочь предотвратить ожирение печени.

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Как это работает?

Сообщается, что употребление кофе полезно для печени, особенно потому, что он защищает от таких проблем, как жировая болезнь печени.

Отзывы отмечают, что ежедневное употребление кофе может помочь снизить риск хронических заболеваний печени.

Он также может защитить печень от вредных состояний, таких как рак печени.

Исследование 2014 года, опубликованное в Журнале клинической гастроэнтерологии, предполагает, что защитные эффекты кофе связаны с тем, как он влияет на ферменты печени.

В нем сообщается, что кофе снижает накопление жира в печени. Он также увеличивает количество защитных антиоксидантов в печени.

Соединения в кофе также помогают ферментам печени избавлять организм от веществ, вызывающих рак.

В исследовании, опубликованном в Liver International, было дополнительно изучено влияние кофе на заболевания печени.

В исследовании отмечается: "Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Его преимущества для здоровья, включая повышение общей выживаемости, были продемонстрированы при различных болезненных состояниях. К лечению заболеваний печени часто относятся с подозрением, и многие пациенты часто ищут альтернативные методы лечения своих заболеваний печени. В ряде исследований было отмечено положительное влияние увеличения потребления кофе на лабораторные тесты, связанные с печенью".

Об этом преимуществе сообщалось в различных группах населения, подверженных риску заболевания печени, включая лиц с чрезмерным употреблением алкоголя, ожирения, курильщиков и лиц с хроническим вирусным гепатитом.

Потребление кофе также было связано со снижением заболеваемости хроническими заболеваниями печени.

Кофе - один из самых потребляемых напитков в мире. Часто упоминаемые причины употребления кофе - его стимулирующее действие, вкус и аромат.

Последние данные свидетельствуют о том, что употребление кофе может принести пользу здоровью при ряде заболеваний. У тех, кто долгое время употребляет кофе, снижается риск развития диабета II типа, симптоматической желчнокаменной болезни, болезни Паркинсона, сердечных заболеваний и инсульта.

Кроме того, употребление кофе связано со снижением смертности от всех причин.

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