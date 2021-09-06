Врачи рассказали, почему нельзя спать голым

Однако состояние постельных принадлежностей не менее важно для вашего здоровья. / ua.depositphotos.com

Гигиена сна привлекла большое внимание в медицинских кругах, поскольку люди проводят треть своей жизни в постели.

Считается, что сон обнаженным может улучшить качество отдыха недосыпающих людей, а также улучшить здоровье и внешний вид кожи, пишет Expess.co.uk.

Однако состояние постельных принадлежностей не менее важно для вашего здоровья. В то время как многие исследования подтверждают преимущества сна голым, один американский врач предполагает, что газ, содержащий микробов, может испачкать ваши простыни.

Читайте такжеСимптомы рака крови: признак во сне, который может сигнализировать о смертельной болезни

Энтони Юн, доктор медицины, пластический хирург из Детройта, который регулярно публикует в TikTok видеоролики о медицинских вопросах.

Реклама

В своем последнем посте медик сказал: "Вот почему никогда не следует спать в обнаженном виде. В среднем человек выделяет газы от 15 до 25 раз в день, и это может произойти, пока вы спите. Научное исследование доказало, что каждый раз, когда вы выделяете газ, вы распыляете небольшое количество фекалий. Это правда.

Видео, которым поделился популярный пластический хирург, было просмотрено на YouTube 8,2 миллиона раз.

Доктор Юн, получивший прозвище американского холистического пластического хирурга, добавила: "Для женщин - если ваш гинеколог велит вам спать без нижнего белья, послушайте его. Парням - натягивайте перед сном тугие трусики. И регулярно меняйте простыни."

Хотя медик не уточнил, о каком исследовании он имел в виду, исследование BMJ в 2001 году было направлено на определение того, является ли метеоризм вызванным микробами или имеет неприятный запах.

Говоря об исследовании, автор статьи доктор Карл Крушельницкий сказал: "Все началось с запроса медсестры, она хотела знать, не заражает ли она операционную, в которой она работала, метеоризмом в стерильной среде во время операций.

Исследователь провел эксперимент, попросив коллегу направить выхлоп прямо на две чашки Петри с расстояния пяти сантиметров, когда он был полностью одет, но в брюках.

За ночь в чашке Петри выросли видимые комочки двух типов бактерий, которые обычно обитают в кишечнике или на коже.

Доктор Крушельницкий отметил, что ветер, прошедший через одежду, не вызвал рост бактерий, предполагая, что одежда действует как фильтр.

Доктор Крушельницкий добавил: "Мы пришли к выводу, что кишечная зона во второй чашке Петри была образована самими газами.

"Кажется, что газы могут вызвать инфекцию, если излучатель обнажен, но не в одежде.

"Но результаты эксперимента не следует считать тревожными, потому что ни один из видов бактерий не является вредным. Фактически, они похожи на "дружественные" бактерии, содержащиеся в йогурте ".

Мертвые клетки кожи, пот, слюна также могут вызывать размножение микробов на простынях. Лабораторные тесты показывают, что наволочки могут содержать в 17000 раз больше колоний бактерий, чем образцы, взятые из туалета.

Кроме того, исследования показали, что человеческое тело ежедневно сбрасывает более 500 миллионов клеток кожи, которые могут накапливаться на простынях во время сна.

Это может привлечь пылевых клещей, которые сбрасывают испражнения, которые могут вызвать аллергию, астму и вызвать воспаление излишков.