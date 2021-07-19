Врачи рассказали, почему нельзя спать после обеда

Помимо ощущения свежести и восстановления, сон дает много преимуществ / Фото pixabay

Кто не любит хороший сон, послеобеденную сиесту или полуденную дремоту? Иногда дневной сон нужен для того, чтобы подзарядить батареи.

Однако нужно помнить о том, не вызывает ли он сонливость?

Чтобы дневной сон работал, важно понимать, как он может повлиять на ваш режим сна и ваше психическое здоровье, пишет Healthline.com.

Таким образом, вы можете быть уверены, что извлекаете пользу из того, что отдыхаете, а не просто устаете.

Преимущества дневного сна

Сон - это короткий или легкий сон в дневное время, обычно между 12 и 14 часами и не перед сном.

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По данным исследовательского центра Pew Research Center, около трети взрослых в обычный день регулярно спят.

Различные исследования показывают, что сон может улучшить:

время реакции

бдительность

Логическое объяснение

сонливость

усталость

Основной стимул для многих людей вздремнуть - это меньше уставать или восстановить силы.

Помимо ощущения свежести и восстановления, сон дает много преимуществ, в том числе:

снижение артериального давления

повышение толерантности к разочарованию

улучшение памяти и способности к обучению

Сон и режимы сна

Хотя дневной сон имеет ряд преимуществ, он может быть слишком долгим. Это может способствовать проблемам со сном и нарушению режима сна.

Сон также может привести к тому, что вы почувствуете себя более усталым, сонным и лишенным сна.

"Более продолжительный сон, более 45 минут, может нарушить естественное влечение ко сну и затруднить засыпание ночью", - говорит Абхинав Сингх, доктор медицины, медицинский директор Центра сна в Индиане.

Сингх говорит, что это может увековечить вредный цикл недосыпания и долгого дневного сна, чтобы противостоять этому. Это может способствовать возникновению долгосрочных проблем.

Типы дневного сна

Продолжительность дневного сна играет важную роль в том, как вы себя чувствуете, когда просыпаетесь.

Более короткий сон может дать вам ощущение свежести, а более длинный - сделать сон еще более сонным.

Короткий сон

Харрингтон говорит, что короткий сон, также известный как "энергетический сон", продолжительностью от 20 до 25 минут, идеален для того, чтобы почувствовать себя отдохнувшим и получившим новую энергию.

Кратковременный сон может помочь улучшить:

познание

перцептивное обучение

память и хранение информации

спортивные результаты

"Пока у вас только эти 20-25 минут, вы остаетесь легким сном", - говорит Кармел Харрингтон, доктор философии, эксперт по сну в Фонде здоровья сна. "Легкий сон полезен для пробуждения, так как вы чувствуете себя довольно бодрым".

Она говорит, что важно установить будильник, чтобы не спать дольше.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что глубокий сон может вызвать у вас сонливость, дезориентацию и даже большую усталость. По словам Харрингтона, легкий сон может улучшить память и способность к обучению на следующие несколько часов.

Харрингтон также отмечает, что, когда вы ложитесь, вы можете не заснуть в этот легкий сон в течение всех 20-25 минут. Это нормально! По ее словам, любое количество по-прежнему эффективно.

"Если вы не засыпаете, это на самом деле означает, что вы недостаточно устали, чтобы заснуть", - говорит Харрингтон. "Так что знайте, вам не нужно спать 20 минут, чтобы получить эффект".

Кофеиновый сон

Это сон, который начинается с чашки кофе, чая или эспрессо.

Следующим шагом будет немедленный переход в режим дневного сна на 20-25 минут. В идеале, когда вы просыпаетесь после короткого сна, кофеин уже подействует, и вы будете стремиться к этому приливу энергии и бдительности.

Согласно исследованию Trusted Source, проведенному в 2010 году, кофеин блокирует аденозин - соединение, которое накапливается в течение дня и вызывает сонливость. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в вашем мозгу, чтобы вы не чувствовали усталости.

Длинный сон

Харрингтон говорит, что во время сна вы не хотите погружаться в глубокий сон, который наступает примерно через 25 минут.

"Если вы когда-нибудь просыпались от глубокого сна… от него труднее всего просыпаться, и вы довольно дезориентированы", - говорит она. "Вы как бы не знаете, какое сейчас время суток и где вам суждено быть".

Это ощущение тяжести и разбитости возникает из-за инерции сна, переходного состояния между сном и бодрствованием, которое, как показывает исследование, может:

ухудшать производительность

снизить бдительность

заставляют вас чувствовать себя более уставшим и менее отдохнувшим

Харрингтон говорит, что инерция сна может длиться часами после долгого сна, поэтому очень важно оставаться в легком сне и установить этот будильник.

Кроме того, исследование 2014 года, посвященное взаимосвязи между ночным сном и дремотой у студентов колледжей, показало, что те, кто сообщал о привычках частого, долгого и позднего сна, имели более высокий риск плохого качества сна ночью и более серьезного недосыпания.

Если после сна вы чувствуете себя более сонным, скорее всего, вы проспали слишком долго.

Время суток

По словам Харрингтона, идеальное время для сна - "дневное затишье" с 12 до 14 часов.

Однако это верно для тех, кто регулярно работает с 9 до 5. Это может быть другим для сменных или ночных рабочих.

"Что-то, что я очень рекомендую старшеклассникам. Ученики, которые устали, когда они возвращаются из школы домой… должны вздремнуть от 20 до 25 минут ", - говорит Харрингтон. Это предполагает, что у студентов нет бессонницы и еще не поздно вернуться домой. "Вставай, и тогда ты будешь готов к работе в течение следующих четырех часов, и твоя обучаемость и память очень хороши на этом этапе".

Кроме того, Сингх отмечает, что желание вздремнуть по утрам может указывать на недосыпание. По его словам, желание спать в полдень дольше 60 минут может указывать на "количественное или качественное лишение сна".

Если вы хотите регулярно подольше поспать в начале дня, поговорите со своим врачом о потенциальных основных нарушениях сна, таких как обструктивное апноэ во сне и бессонница, которые могут повлиять на качество и количество сна.