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Врачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку

21 декабря 2020, 01:04

Медики отмечают, что овсянка весьма калорийна и может давать чувство тяжести в животе.

Овсянка опасна на завтрак / pixabay

Овсяная каша на завтрак, долгое время, считалась лучшим завтраком. Однако последние исследования показали, что регулярное употребление овсянки на завтрак может принести вред вашему организму.

Как говорят ​гастроэнтерологи, овсянка содержит фитиновую кислоту - вещество, которое задерживает всасывание кальция в кишечнике. Мало того, фитиновая кислота не только не позволяет кальцию усваиваться в организме, но и еще и вымывает необходимый микроэлемент из наших костей.

По данным ВОЗ, излишнее содержание фитиновых кислот в употребляемой пище в 50 % случаев является причиной развития железодефицитной анемии.

Кроме того, овсянка весьма калорийна и может давать чувство тяжести в животе.

Читайте такжеИдеальный завтрак: 5 экзотических рецептов овсянки

Было доказано, что употребление в пищу круп сперва улучшает перистальтику кишечника, а затем приводит к развитию синдрома раздраженного кишечника, пишет Телеграф.

Так, медики и ученые пришли к выводу, что овсянка не самый лучший завтрак на регулярной основе. Есть овсяную кашу можно, но не часто. Эксперты рекомендуют употреблять овсяную кашу в обед и чередовать с другими видами круп.​

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Доктор Комаровский раскрыл уникальные свойства овсянки.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.

здоровье завтрак овсянка
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