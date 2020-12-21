Врачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку

Медики отмечают, что овсянка весьма калорийна и может давать чувство тяжести в животе.
Овсяная каша на завтрак, долгое время, считалась лучшим завтраком. Однако последние исследования показали, что регулярное употребление овсянки на завтрак может принести вред вашему организму.
Как говорят гастроэнтерологи, овсянка содержит фитиновую кислоту - вещество, которое задерживает всасывание кальция в кишечнике. Мало того, фитиновая кислота не только не позволяет кальцию усваиваться в организме, но и еще и вымывает необходимый микроэлемент из наших костей.
По данным ВОЗ, излишнее содержание фитиновых кислот в употребляемой пище в 50 % случаев является причиной развития железодефицитной анемии.
Кроме того, овсянка весьма калорийна и может давать чувство тяжести в животе.
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Было доказано, что употребление в пищу круп сперва улучшает перистальтику кишечника, а затем приводит к развитию синдрома раздраженного кишечника, пишет Телеграф.
Так, медики и ученые пришли к выводу, что овсянка не самый лучший завтрак на регулярной основе. Есть овсяную кашу можно, но не часто. Эксперты рекомендуют употреблять овсяную кашу в обед и чередовать с другими видами круп.
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